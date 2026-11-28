Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Τσους Ματέο, ανακοίνωσε τους δώδεκα αθλητές που θα στελεχώσουν το ρόστερ της ισπανικής ομάδας για τον αγώνα της Κυριακής στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή (29/11, 19:00) στο «Σαντιάγο ντε Κομποστέλα», στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η «γαλανόλευκη» θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Γεωργία και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια της πορείας της.

Μία ημέρα πριν από το τζάμπολ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Τσους Ματέο, κατέληξε στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τη μονομαχία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Σπανούλης έχει ήδη ανακοινώσει τις δικές του επιλογές για τη δωδεκάδα της Εθνικής.

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Η δωδεκάδα της Ισπανίας

Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Τσους Ματέο είναι οι εξής:

Αλμπέρτο Αμπάλδε

Φράνσις Αλόνσο

Ντάριο Μπριθουέλα

Αλβάρο Καρντένας

Χαϊμέ Φερνάντες

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Πιέρ Οριόλα

Τζοέλ Πάρα

Χαϊμέ Πραντίγια

Μάριο Σεντ-Σουπερί

Σάντι Γιούστα