Πάτρα: Επιτήδειος παρίστανε τον λογιστή και απέσπασε χρήματα και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ
Η γυναίκα πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τοποθέτησε στη σακούλα κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, καθώς και 1.000 ευρώ σε μετρητά
Θύμα απάτης έπεσε την Παρασκευή (26/11) μια γυναίκα στην Πάτρα, όταν άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή της και κατάφερε να της αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα και, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μια σακούλα, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταμετρηθούν από την εφορία.
Η γυναίκα πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τοποθέτησε στη σακούλα κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, καθώς και 1.000 ευρώ σε μετρητά.
Στη συνέχεια, ο δράστης παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε, έχοντας αποσπάσει τη λεία συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.