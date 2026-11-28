Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε στον προκριματικό 586 βαθμούς, επίδοση που απέχει μόλις δύο μονάδες από το ατομικό της ρεκόρ, ενώ ξεπέρασε και τον νικητή των ανδρών

Μια ξεχωριστή ιστορία πίσω από την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκοποβολής μοιράστηκε η Άννα Κορακάκη μέσω των social media. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 αποκάλυψε πως κατάφερε να σημειώσει επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων, έχοντας κοιμηθεί μόλις μιάμιση ώρα, καθώς πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη νύχτα φροντίζοντας την άρρωστη κόρη της, Αθηνά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξενύχτησε δίπλα στο μωρό της, το οποίο αντιμετώπιζε αδιαθεσία και έβγαζε δόντια, μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Στη συνέχεια ξεκίνησε το ταξίδι της για την Αθήνα, οδηγώντας επί δύο ώρες μέχρι το αεροδρόμιο και παίρνοντας την πρωινή πτήση. Από εκεί κατευθύνθηκε απευθείας στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα, όπου πραγματοποίησε την προθέρμανσή της πριν από τον αγώνα.

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Παρά την εξάντληση και την ελάχιστη ξεκούραση, η Κορακάκη παρουσίασε εξαιρετική αγωνιστική εικόνα, κατέκτησε τον τίτλο και αμέσως μετά πήρε τον δρόμο της επιστροφής, προκειμένου να βρεθεί ξανά κοντά στην κόρη της. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη επιτυχία έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα της, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθε.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της Κορακάκη στον Βύρωνα

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2026, με την Κορακάκη να κυριαρχεί στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων γυναικών. Στον προκριματικό συγκέντρωσε 586 βαθμούς, επίδοση που ήταν η κορυφαία μεταξύ των φιναλίστ και ξεπέρασε κατά 16 βαθμούς εκείνη της δεύτερης, Ευτυχίας Βασιλικής Μιχελάκη.

Στον τελικό, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 243,8 βαθμούς και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με διαφορά 8,6 βαθμών από τη Χριστίνα Μόσχη, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 235,2. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Ευαγγελία Αλεξοπούλου με 215,6 βαθμούς.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδοση των 586 βαθμών στον προκριματικό, καθώς απέχει μόλις δύο βαθμούς από το ατομικό ρεκόρ της Κορακάκη, τους 588 που είχε πετύχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Τσανγκβόν το 2022. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελούσε τότε παγκόσμιο ρεκόρ.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως οι επιδόσεις της Κορακάκη στον προκριματικό και στον τελικό ήταν υψηλότερες από εκείνες του πρωταθλητή Ελλάδας στους άνδρες, Γιώργου Γαμπιεράκη, ο οποίος συγκέντρωσε 573 και 240,2 βαθμούς αντίστοιχα.

Η μητρότητα και ο στόχος της επιστροφής στις διεθνείς διοργανώσεις

Το 2026 ήταν μια χρονιά μεγάλων αλλαγών για την Κορακάκη, καθώς έγινε μητέρα και κλήθηκε να συνδυάσει τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού με τη φροντίδα της κόρης της. Ο πρώτος αγώνας της μετά τη γέννα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ η εμφάνισή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αποτελεί πλέον σημαντική πηγή αυτοπεποίθησης ενόψει της νέας χρονιάς.

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Η ίδια παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει αν έχει επιστρέψει πλήρως στις προηγούμενες αγωνιστικές της δυνατότητες, ωστόσο το αποτέλεσμα στον Βύρωνα την κάνει να αισιοδοξεί για τη συνέχεια και για την επιστροφή της στις διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 2027.

Η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη

Στην ανάρτησή της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια περιέγραψε βήμα προς βήμα όσα προηγήθηκαν του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο επιτυχημένους της καριέρας της:

«Storytime ενός από τους πιο επιτυχημένους αγώνες της καριέρας μου!

Θηλάζεις και ξενυχτάς non-stop με το Αθηνάκι που είναι άρρωστο και βγάζει δόντια, μέχρι τις 3 το πρωί που πρέπει να φύγεις.

Κοιμάσαι σύνολο 1,5 ώρα για βράδυ.

Ξυπνάς στις 3:30 το χάραμα, οδηγείς 2 ώρες μέχρι το αεροδρόμιο, πρωινή πτήση για Αθήνα και απευθείας στο σκοπευτήριο για προθέρμανση.

Ρίχνεις ένα εκπληκτικό σκορ αγώνα 586 και 243,8 τελικό!

Κερδίζεις το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα!

Φεύγεις κατευθείαν αεροδρόμιο για τη βραδινή πτήση και άλλη μία δίωρη διαδρομή με το αυτοκίνητο.

Και τελικά, συναντάς ξανά το πιο πολύτιμο χρυσάφι (για ακόμα μια αγρυπνία σερί, λογικά, γιατί μπουκωμένη μύτη και δόντια δεν αστειεύονται).

Το ξεκίνημα του 2026 με βρήκε μαμά σε ένα ονειρεμένο μωρό και το τελείωμα της χρονιάς με ένα ονειρικό σκορ, πολλά υποσχόμενο για το 2027 που είναι προ των πυλών και τη σεζόν που έρχεται με τους πολυπόθητους αγώνες στο εξωτερικό!

Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι έχω επανέλθει στις “εργοστασιακές ρυθμίσεις” μου, ομολογώ όμως πως, βλέποντας να μπορώ να αποδώσω έτσι, με πολλή εξουθένωση και καταπόνηση μηνών και σωματικά και πνευματικά, νιώθω τεράστια αυτοπεποίθηση για το μέλλον.»