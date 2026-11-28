Έξαλλος φέρεται να ήταν κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ο Ίλον Μασκ, όταν πληροφορήθηκε για παραβιάσεις του δορυφορικού του παρόχου τόσο από την Τεχεράνη όσο και από το Πεντάγωνο

Προβληματισμό προκαλεί αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Ίλον Μασκ για να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις και να συντονίσει επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες, η Τεχεράνη χρησιμοποίησε την τεχνολογία αυτή ως εναλλακτικό δίαυλο επικοινωνίας και ελέγχου των drones της κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις στις αρχές Μαρτίου, φέρνοντας στο φως τα τεράστια κενά ασφαλείας μιας ιδιωτικής υποδομής που πλέον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα παγκόσμια μέτωπα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οργή Μασκ

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα, ο ιδρυτής της SpaceX έγινε έξαλλος όταν συνειδητοποίησε ότι το δίκτυό του χρησιμοποιούνταν παράνομα και από τις δύο πλευρές του μετώπου.

Από τη μία πλευρά, η Τεχεράνη εκμεταλλεύτηκε το Starlink για να στηρίξει τις επιθέσεις της με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Από την άλλη, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιούσε τη στρατιωτική έκδοση του δικτύου, το Starshield, για πτήσεις drones καμικάζι, έχοντας όμως επιλέξει ένα φθηνότερο επίγειο πακέτο αντί για το ακριβότερο εναέριο πρόγραμμα.

Η ανακάλυψη αυτών των αυθαίρετων πρακτικών οδήγησε τον Μασκ στην άμεση απόλυση τουλάχιστον δύο κορυφαίων στελεχών της εταιρείας του.

Από το ουκρανικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή: Το ανεξέλεγκτο δίκτυο της γκρίζας αγοράς

Η υπόθεση του Ιράν δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς η SpaceX αντιμετωπίζει εδώ και καιρό τη δυσκολία ελέγχου της «γκρίζας αγοράς» των συσκευών της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ήδη από τον Ιανουάριο, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ζητήσει από τον Μασκ να περιορίσει τη χρήση των τερματικών, καθώς βρέθηκαν συντρίμμια ρωσικών drones εξοπλισμένα με συσκευές Starlink. Σε απάντηση, η εταιρεία επέβαλε όρια ταχύτητας σε τερματικά που κινούνταν με περισσότερα από 70 χιλιόμετρα την ώρα, εμποδίζοντας έτσι τη χρήση τους σε πτητικά μέσα.

Ωστόσο, μετά τη φονική επίθεση του Ιράν την 1η Μαρτίου σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι Αμερικανούς στρατιώτες, η SpaceX αναγκάστηκε να λάβει ακόμη πιο δραστικά μέτρα, επιβάλλοντας αυστηρούς ελέγχους ταυτοποίησης για αεροσκάφη και αυξάνοντας δραματικά το κόστος της υπηρεσίας για τους ιδιώτες πιλότους.

Ανθρωπιστικό δίλημμα

Η διαχείριση της πρόσβασης στο Starlink εντός του Ιράν αποτελεί μια εξαιρετικά περίπλοκη εξίσωση για τη SpaceX και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η εταιρεία είχε προσφέρει ελεύθερη συνδεσιμότητα στη χώρα για να βοηθήσει τους Ιρανούς αντιφρονούντες να παρακάμψουν τη λογοκρισία και το ψηφιακό μπλακάουτ του καθεστώτος. Όμως, αυτή ακριβώς η ανοιχτή πρόσβαση επέτρεψε στους Φρουρούς της Επανάστασης να κατάσχουν και να ενσωματώσουν τα τερματικά στα δικά τους οπλικά συστήματα.

Διαφήμιση

Όπως εξηγούν αναλυτές, σε αντίθεση με την Ουκρανία όπου υπάρχει μια έμπιστη αρχή που εγκρίνει τη «λευκή λίστα» των συσκευών, στο Ιράν δεν υπάρχει κανένας φορέας που θα μπορούσε να διασφαλίσει τη σωστή χρήση της τεχνολογίας, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στα εκτεταμένα δίκτυα λαθρεμπορίου της Τεχεράνης.

Κόντρα Μασκ με το Πεντάγωνο

Η ένταση μεταφέρθηκε γρήγορα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με τον Μασκ να κατηγορεί δημόσια το Πεντάγωνο για «ακατάλληλη χρήση» του πολιτικού συστήματος Starlink για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο ίδιος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «αποτελεί παραβίαση των εμπορικών όρων χρήσης του Starlink η χρησιμοποίηση του τερματικού για οπλικά συστήματα. Αυτό ισχύει για όλους τους χρήστες και διακόπτεται όταν εντοπίζεται».

Η διαμάχη ξέσπασε όταν η SpaceX απαίτησε μια τεράστια αύξηση της τιμής της συνδρομής του Starshield (από 5.000 σε 25.000 δολάρια τον μήνα) για την αναβάθμιση των συστημάτων που καθοδηγούν τα αμερικανικά drones LUCAS, κάνοντας ορισμένους στρατιωτικούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι αισθάνονται «όμηροι» των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας.

Διαφήμιση

Ποιος κρατά τα γκέμια;

Η αποκάλυψη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την εξάρτηση των εθνικών στρατών από ιδιωτικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Στίβεν Φέλντσταϊν, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace:

«Όλα καταλήγουν στο εξής ερώτημα: ποιος έχει τον έλεγχο ενός σημαντικού στρατιωτικού περιουσιακού στοιχείου; Οι ΗΠΑ ή ένας ιδιώτης;».

Η δυνατότητα κακόβουλων παραγόντων να εκμεταλλεύονται αυτές τις τεχνολογίες εις βάρος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ αποδεικνύει ότι τα όρια μεταξύ εμπορικής και στρατιωτικής τεχνολογίας έχουν πλέον θολώσει οριστικά.