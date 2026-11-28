Οι Μιλανέζοι έφτασαν τους 32 βαθμούς και μείωσαν στους τρεις την απόστασή τους από την πρωτοπόρο Λάτσιο, διατηρώντας την πίεση στην κορυφή

Με επιβλητικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες η Ίντερ, η οποία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Τζένοα και επικράτησε με 4-0 στο «Τζουζέπε Μεάτσα», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Serie A. Οι Μιλανέζοι έφτασαν τους 32 βαθμούς και μείωσαν στους τρεις την απόστασή τους από την πρωτοπόρο Λάτσιο, διατηρώντας την πίεση στην κορυφή.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Κρίστιαν Κίβου ήταν οι Μάρκους Τουράμ και Λαουτάρο Μαρτίνες, οι οποίοι συμμετείχαν στα τρία από τα τέσσερα γκολ της αναμέτρησης. Ο Αργεντινός άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη και στη συνέχεια δημιούργησε για τον Γάλλο συμπαίκτη του, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές. Το σκορ είχε ήδη φτάσει στο 3-0 πριν από την ανάπαυλα, ενώ ο Τουράμ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.

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Η Ίντερ πήρε από νωρίς τον έλεγχο

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προσπάθησαν από τα πρώτα λεπτά να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 13ο λεπτό, όταν ο Κάρλος Αουγκούστο δοκίμασε τα πόδια του, αλλά είδε την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι.

Η Τζένοα, ωστόσο, έδειξε πως μπορούσε να γίνει επικίνδυνη. Στο 24′ και στο 25′ ο Οσμάνιτς απείλησε δύο φορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ίντερ, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η υπεροχή των «νερατζούρι» απέδωσε καρπούς στο 30′. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε με εξαιρετική ακρίβεια, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 1-0.

Δέκα λεπτά αργότερα, οι δύο επιθετικοί της Ίντερ συνεργάστηκαν ξανά. Ο Λαουτάρο κινήθηκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και την κατάλληλη στιγμή γύρισε την μπάλα προς τον Μάρκους Τουράμ, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά για το 2-0.

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Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με ακόμη ένα γκολ για τους γηπεδούχους. Στο 44′, ο Σούτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και ευστόχησε, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στο προβάδισμα της ομάδας του.

Ο Τουράμ έβαλε την υπογραφή του στο 4-0

Η Ίντερ δεν άργησε να βρει και τέταρτο γκολ μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια. Στο 54ο λεπτό, ο Νικολό Μπαρέλα δημιούργησε τη φάση και ο Τουράμ ολοκλήρωσε ιδανικά την προσπάθεια, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 4-0.

Με τη διαφορά πλέον σε μη αναστρέψιμα επίπεδα, οι «νερατζούρι» κατέβασαν σταδιακά τον ρυθμό τους, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και δεν επέτρεψαν στην Τζένοα να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Το τελικό 4-0 σφράγισε μια άνετη επικράτηση για την Ίντερ, η οποία έφτασε τους 32 βαθμούς και βρίσκεται πλέον σε απόσταση τριών βαθμών από την κορυφή της Serie A.

Η βαθμολογία της Serie A: