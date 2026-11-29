Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Σόσα στο πεντηκοστό δεύτερο λεπτό, χαρίζοντας στον Πορτογάλο τεχνικό την τρίτη προσωπική του κατάκτηση του τροπαίου

Η Παλμέιρας επέστρεψε στην κορυφή της Νότιας Αμερικής!

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα επικράτησε με 1-0 της Εστουντιάντες στον τελικό του Copa Libertadores, που διεξήχθη στο Μοντεβιδέο, και κατέκτησε το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Η Βερντάο πανηγύρισε ξανά τον τίτλο έπειτα από πέντε χρόνια, με τον Πορτογάλο τεχνικό να φτάνει στην τρίτη προσωπική του κατάκτηση της διοργάνωσης με τον βραζιλιάνικο σύλλογο.

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Ο τελικός είχε αρκετή ένταση και πολλές μονομαχίες, χωρίς όμως να προσφέρει πλούσιο θέαμα στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής χρειάστηκε να δείξει έξι κίτρινες κάρτες πριν από την ανάπαυλα.

Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή ήρθε στο 9′, όταν η κεφαλιά του Καρίγιο πέρασε άουτ. Στη συνέχεια, ο Σόσα δοκίμασε δύο φορές να απειλήσει, στο 28′ και στο 38′, χωρίς να δυσκολέψει τον Μουσλέρα. Η Παλμέιρας, ωστόσο, άγγιξε το γκολ λίγο πριν από την ανάπαυλα: στο 45′, η εξαιρετική προσπάθεια του Εβαντζελίστα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι, έπειτα από παρέμβαση του Ρόχο. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μουρίλο πήρε την κεφαλιά, αλλά ο έμπειρος τερματοφύλακας της Εστουντιάντες μπλόκαρε χωρίς δυσκολία.

Ο Σόσα έκρινε τον τελικό και χάρισε το τρόπαιο στην Παλμέιρας

Η λύση για τη Βερντάο ήρθε στο 52ο λεπτό. Ο Αρτούρ έκανε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά, ο Αρίας γύρισε την μπάλα με το κεφάλι και ο Σόσα εκτέλεσε με τη μία μέσα από την περιοχή, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 1-0.

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Η Εστουντιάντες προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και τέσσερα λεπτά αργότερα έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Καρίγιο επιχείρησε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ, όμως ο Κάρλος Μιγκέλ πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Ο τερματοφύλακας της Παλμέιρας χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 74′, όταν σταμάτησε την κεφαλιά του Τσέτρε. Η τελευταία αξιόλογη προσπάθεια των Αργεντινών καταγράφηκε στο 84′, με το μονοκόμματο σουτ του Παλάσιος να περνά ελάχιστα έξω από την εστία.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και η Παλμέιρας στέφθηκε πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Ο Αμπέλ Φερέιρα πρόσθεσε ακόμη έναν μεγάλο τίτλο στη θητεία του στη Βραζιλία, φτάνοντας τις τρεις κατακτήσεις του Copa Libertadores με τη Βερντάο. Οι πρώτες δύο ήρθαν με back-to-back, το 2020 και το 2021.

Οι ενδεκάδες

Παλμέιρας: Κάρλος Μιγκέλ, Μουρίλο (46′ Αρτούρ), Γκόμες, Μπαρμπόσα, Γκιάι, Μάρλον, Εβαντζελίστα, Πικέρες, Σόσα (77′ Μαουρίσιο), Λόπες (77′ Ρόκε), Αρίας.

Εστουντιάντες: Μουσλέρα, Νούνιες, Γκονσάλες (67′ Το. Παλάσιος), Ρόχο, Μανκούσο (56′ Μέσα), Πιόβι, Κάστρο (86′ Πέρες), Μπενεντέτι (56′ Τσέτρε), Τι. Παλάσιος, Καρίγιο, Μπούργος (86′ Κορέα).