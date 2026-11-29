Ο ανήλικος της ζήτησε χρήματα με την 65χρονη φοβισμένη να βγάζει το πορτοφόλι προκειμένου να του δώσει ένα μικρό ποσόν, αλλά αυτός της άρπαξε το πορτοφόλι και εξαφανίσθηκε

Στιγμές τρόμου έζησε μια 65χρονη γυναίκα στη Λαμία, όταν έπεσε θύμα κλοπής από ανήλικο, την ώρα που επέστρεφε αργά το βράδυ στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Η γυναίκα περπατούσε όταν την προσέγγισε ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο φορούσε σκουρόχρωμη φόρμα και είχε τραβηγμένη την κουκούλα του, ώστε να κρύβει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

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Ο νεαρός της ζήτησε χρήματα, με την 65χρονη να φοβάται και να βγάζει το πορτοφόλι της, προκειμένου να του δώσει ένα μικρό ποσό και να αποφύγει περαιτέρω προβλήματα.

Ωστόσο, ο ανήλικος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή και της άρπαξε ολόκληρο το πορτοφόλι μέσα από τα χέρια, πριν εξαφανιστεί τρέχοντας στα γύρω στενά, στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού.

Στο πορτοφόλι, εκτός από τα χρήματα, υπήρχαν τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα της γυναίκας, η οποία υπέστη ισχυρό σοκ από την επίθεση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου δράστη.