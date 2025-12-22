Την εντυπωσιακή κινητοποίηση των αγροτών στα Τέμπη κατέγραψε καρέ-καρέ το drone του Orange Press Agency, αποτυπώνοντας από ψηλά το μέγεθος της συγκέντρωσης και τον παλμό του αγροτικού κόσμου.

Σύμφωνα με τα πλάνα, ένα εκτεταμένο κομβόι από τρακτέρ, που ξεκίνησε νωρίτερα από τη Λάρισα, κατέκλυσε το οδόστρωμα της Εθνικής Οδού. Οι αγρότες έφτασαν στο ύψος των σηράγγων λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, σχηματίζοντας εντυπωσιακή πομπή.

Η εικόνα από ψηλά είναι αποκαλυπτική, καθώς τα αγροτικά μηχανήματα παρατάχθηκαν μπροστά στις εισόδους των τούνελ, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο τείχος. Το γεγονός προκάλεσε έντονη εντύπωση στους διερχόμενους οδηγούς και ανέδειξε το μέγεθος της κινητοποίησης.

«Πάγωσαν» οι σήραγγες των Τεμπών

Αρχικά, στόχος των αγροτών ήταν να αποκλείσουν τις σήραγγες μόνο για τα φορτηγά οχήματα. Ωστόσο, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε, καθώς με απόφαση της Αστυνομίας και για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο, απαγορεύοντας τη διέλευση και στα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ήταν η Εθνική Οδός να θυμίζει σε μεγάλο τμήμα της «νεκρή ζώνη», με εξαίρεση το σημείο της συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αγροτών, ο δυναμικός αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.