Ο Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με το αν η κυβέρνηση ενήργησε εκδικητικά απέναντι σε αγροτοσυνδικαλιστές, με αφορμή την υπόθεση Ανεστίδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «τις διώξεις ή τους ελέγχους δεν τους κάνει η κυβέρνηση αλλά οι αρμόδιες αρχές», διευκρινίζοντας πως υπάρχει μόνο η εντολή «να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «στις κινητοποιήσεις παρεισφρύουν κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε», υπογραμμίζοντας πως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτέλεσε κομβική αλλαγή. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ «βαθύτατα προβληματική και επιζήμια».

Αναφερόμενος ειδικά στον Ανεστίδη, σημείωσε: «Εφόσον λέει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, εμείς δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Αυτό θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «μέσα σε αυτούς που δικαίως ζητούν, υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν αυτά που έπαιρναν». Τόνισε επίσης πως στόχος είναι «να υπάρξει συνάντηση με αντιπροσωπεία που να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών» και ότι τα περισσότερα αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Αναφερόμενος στα επεισόδια στα διόδια, προειδοποίησε ότι «οι κύριοι που σήκωσαν τα διόδια ταυτοποιούνται και αστικά θα πληρώσουν τη νύφη», επισημαίνοντας πως υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους και ότι «η υπομονή του κόσμου εξαντλείται».

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα, στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ. Η επίσκεψη, όπως είπε, επιβεβαιώνει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–Ισραήλ και ενισχύει τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας, της πολιτικής προστασίας και της καινοτομίας.

Στη Ραμάλα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η πάγια θέση της Ελλάδας είναι η λύση δύο κρατών και η συμβολή της χώρας στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά όσο και μέσω συμμετοχής σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

Το νέο σχέδιο για τα ΕΛΤΑ

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε επίσης το νέο σχέδιο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τη βιωσιμότητα της εταιρείας, τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας και τη διατήρηση παρουσίας σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο προβλέπει τον μετασχηματισμό 158 καταστημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop» σε σούπερ μάρκετ και άλλα σημεία λιανικής.

Μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες για τον πρωτογενή τομέα, σημείωσε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους 26,9 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους, ενώ θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την προστασία όσων επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και για την αποκατάσταση αδικιών σε ενεργούς γεωργούς.

Επιπλέον, προδημοσιεύτηκε πρόσκληση τριών παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 260 εκατ. ευρώ για έργα που αφορούν βελτίωση εκμεταλλεύσεων, εξοικονόμηση ύδατος και επενδύσεις κυκλικής οικονομίας.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα βρίσκονται υπό συζήτηση και επτά δεν μπορούν να επιλυθούν λόγω ευρωπαϊκών κανόνων ή δημοσιονομικών περιορισμών. Ο πρωθυπουργός, όπως είπε, τόνισε ότι «είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

Δασικές πυρκαγιές και πολιτική προστασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού μηχανισμού καταγραφής δασικών πυρκαγιών, η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 5% στις καμένες εκτάσεις και 14,7% στις ενάρξεις πυρκαγιών σε σχέση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι οι προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης αποδίδουν, καθώς το 84% των πυρκαγιών σβήνονται εντός δύο ωρών και 18 λεπτών.

Επισήμανε επίσης ότι ο προϋπολογισμός του 2026 για την πολιτική προστασία ανέρχεται σε 1,43 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 140% σε σχέση με το 2022.

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την υπογραφή συμβάσεων για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας», με συνολικό προϋπολογισμό 829 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην Ελλάδα, από την οποία θα ωφεληθούν περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και 10.000 δημόσια κτίρια.

Το έργο στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, την ενίσχυση της περιφέρειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.