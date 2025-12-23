Επίθεση με μολότοφ δέχθηκε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2.15 τα ξημερώματα, όταν περίπου δέκα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά πλησίασαν το σημείο και εκτόξευσαν δέκα αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ εναντίον του οχήματος.

Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο περιπολικό, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν τους προσαχθέντες με το περιστατικό.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης.