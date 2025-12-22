Επίθεση σε ανήλικο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αθλητικής αναμέτρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 56 ετών, φέρονται να ενοχλήθηκαν από το τύμπανο που χτυπούσε ένα 13χρονο αγόρι και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 52χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Λίγες ώρες αργότερα, ύστερα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο στις Συκιές, για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.