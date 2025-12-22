Τέσσερις καταδικασμένοι για διακίνηση και εμπορία λαθραίων τσιγάρων στη Βόρεια Ελλάδα οδηγούνται στη φυλακή, μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Οι ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 8 έως 12 έτη, ενώ η υπόθεση αφορά εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας, με διαφυγόντες δασμούς άνω των 4 εκατ. ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019, ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Συνολικά, 25 άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη, εκ των οποίων οι 23 κρίθηκαν ένοχοι χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές που κυμαίνονται από φυλάκιση με αναστολή έως κάθειρξη, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής τους.

Ορισμένοι από τους καταδικασμένους αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με την προϋπόθεση καταβολής χρηματικής εγγύησης. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι τέσσερις βασικοί κατηγορούμενοι είχαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα λαθραία τσιγάρα μεταφέρονταν μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποθηκεύονταν σε αποθήκη και στη συνέχεια διακινούνταν σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Η πώλησή τους γινόταν σε λαϊκές αγορές, πολυσύχναστους δρόμους και άλλα σημεία. Μεταξύ των καταδικασμένων περιλαμβάνεται και ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις στις επικοινωνίες τους για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Όπως προέκυψε από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, αποκαλούσαν «λάχανα» τα χρήματα, «μαντρί» την αποθήκη, «καρότσι» το αυτοκίνητο, ενώ οι διαφορετικές μάρκες τσιγάρων αναφέρονταν ως «καμήλες» ή «καουμπόηδες».