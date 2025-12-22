Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν ως μέλη συμμορίας που δραστηριοποιούνταν με κλοπές οχημάτων στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Πρόκειται για δύο 15χρονους και έναν 17χρονο, ενώ ως συνεργός τους φέρεται και ένας 28χρονος. Οι νεαροί, ενεργώντας από κοινού, φέρονται να διέπραξαν τέσσερις κλοπές οχημάτων –μία εκ των οποίων σε απόπειρα– από τις αρχές Μαΐου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2024.

Η ίδια ομάδα συνδέεται και με διάρρηξη καταστήματος, από το οποίο αφαιρέθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 400 ευρώ. Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών κλοπών οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.