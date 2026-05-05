Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά επιθέσεων σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των γεγονότων.

Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της διπλής επίθεσης κατά ανηλίκων που σημειώθηκε χθες, αρχικά στον Νέο Κόσμο και λίγο αργότερα στο Παγκράτι. Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να αποτελούν μέρος της ίδιας εγκληματικής ενέργειας.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 10 το βράδυ, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλιού. Ομάδα τουλάχιστον δέκα νεαρών επιτέθηκε σε τέσσερις ανήλικους, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος από μαχαίρι.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ομάδα φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 14χρονο στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά από τα χτυπήματα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία, καθώς τα δύο περιστατικά παρουσιάζουν ομοιότητες στον τρόπο δράσης και στην εξέλιξη των επιθέσεων, ενισχύοντας το σενάριο ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα δραστών.

Βίντεο-ντοκουμέντο από το MEGA

Το κανάλι MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η παρέα του 15χρονου να τρέχει, ενώ πίσω τους ακολουθούν τα δέκα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.