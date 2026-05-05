Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολαχ, που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε παραμεθόρια κοινότητα του νότιου Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά παραμένει σε ισχύ από τα μέσα του περασμένου μήνα.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε πως απώθησε ισραηλινά στρατεύματα που επιχείρησαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέιρ Σεργιάν, σε περιοχή που ελέγχεται από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες έχουν χαράξει την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή» κατά μήκος του νοτίου Λιβάνου.

Μαχητές της Χεζμπολάχ «άνοιξαν πυρ εναντίον εχθρικής δύναμης κι ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες (…) προκαλώντας τραυματισμούς στις τάξεις του εχθρού», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «νωρίτερα μέσα στην ημέρα, δυο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά σε μάχη εκ του σύνεγγυς με τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο». Όπως διευκρινίστηκε, «διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν ιατρικές φροντίδες».

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε επίσης την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις «της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό εχθρό».

Εντεινόμενες επιχειρήσεις και βομβαρδισμοί

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε πάνω από 20 τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κοινότητες από τις οποίες οι κάτοικοι είχαν λάβει εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα το πρωί.

Παράλληλα, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε πως αξιωματικός και στρατιώτης τραυματίστηκαν ελαφρά σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Κάφρα, καθώς μετέβαιναν από μία βάση του σε άλλη «με στρατιωτικό όχημα».

Κατάπαυση του πυρός υπό αμφισβήτηση

Αν και η κατάπαυση του πυρός θεωρητικά εφαρμόζεται από τις 17 Απριλίου και έχει παραταθεί έως τα μέσα Μαΐου, οι ισραηλινές επιχειρήσεις δεν έχουν σταματήσει, κυρίως στον νότιο Λίβανο. Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει ζώνη βάθους δέκα χιλιομέτρων, αποκόπτοντας την περιοχή με την «κίτρινη γραμμή» και απαγορεύοντας την πρόσβαση σε πολίτες και δημοσιογράφους, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 2.700 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 8.200.