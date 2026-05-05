Η διπλωματία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε σήμερα εναντίον νέας «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στον Κόλπο, καλώντας να συνεχιστούν οι μεσολαβητικές προσπάθειες, μετά τις ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, που απειλεί να προκαλέσει κατάρρευση της ανακωχής.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή» και τονίζει την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», ανέφερε στα αραβικά μέσω X.

Ακόμη, το Ριάντ σημείωσε πως υποστηρίζει «τη μεσολάβηση του Πακιστάν και τις διπλωματικές προσπάθειες για να επιτευχθεί πολιτική λύση που θα αποτρέψει την ολίσθηση της περιοχής σε νέες εντάσεις και αστάθεια».

Η κατάπαυση του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αμφισβητείται πλέον, μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών στο στενό του Ορμούζ χθες και τα πυρά του Ιράν εναντίον ενός από τους γείτονές του στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.