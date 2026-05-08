Κάποιες φορές κάνεις «κακή ανάγνωση» των δεδομένων. Η ανάλυση δεν έχει αυτή την ψύχραιμη ματιά που απαιτείται. Όταν δε πηγαίνεις στο γήπεδο και εκτιμάς πως «το πάρτι είναι κοντά», συχνά προκύπει ψυχρολουσία.

Ίσως είναι η μίνι ιστορία του ματς της Τετάρτης, αυτού που έδωσε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια. Οι Ισπανοί απέδειξαν πως για κάποιο λόγο έφτασαν στη δεύτερη θέση κατά την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας και εμφάνισαν τα δόντια τους. Αλλά το ζητούμενο σχετίζεται με τι ακριβώς έκανε το Τριφύλλι.

Πίστεψε, ίσως, πως με το 2-0 στην έδρα της Βαλένθια, η σειρά θα τελειώσει εύκολα. Λάθος. Ο αντίπαλος ήταν πληγωμένος και γι’ αυτό επικίνδυνος. Τα έπαιξε όλα για όλα και κυρίως επέβαλε τον δικό του ρυθμό σε ένα παιχνίδι με συνεχείς συγκινήσεις. Το πρώτο ματς ήταν του ΠΑΟ γιατί «μίλησε» η άμυνα. Το 2-0 ήρθε όχι ακριβώς μόνο από το πάθος στα μετόπισθεν, αλλά και επειδή μπήκαν «όλα τα τρίποντα που έπρεπε» και ειδικά αυτά των Οσμάν και Χέιζ-Ντέιβις. Και το τρίτο; Προχθές το βράδυ οι Πράσινοι μπήκαν νωθρά στο ματς όπως συμβαίνει αρκετές φορές και μετά έτρεχαν να μαζέψουν τη διαφορά.

Η Βαλένθια έδειξε ανθεκτικότητα ως σύνολο και κυρίως δεν τα περίμενε όλα από τον «πολύ» Μοντέρο (μολονότι ο γκαρντ μοίρασε και εννιά ασίστ), αλλά κατάφερε να αναδείξει και άλλους πρωταγωνιστές όπως ήταν ο Τέιλορ και ο Τόμπσον. Οταν μάλιστα το σκορ ανεβαίνει πάνω από τους 90 πόντους, τότε οι Ισπανοί έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν.

Τι θα δούμε απόψε; Οι μαχητές του Παναθηναϊκού επιμένουν πως είτε με τον Αταμάν είτε με τον Σερέλη στον πάγκο, όταν πουν πως θα παίξουν γερή άμυνα, το εννοούν. Εγκλώβισαν τη Βαλένθια προς το τέλος της αναμέτρησης, την ανάγκασαν να βρει μόλις έναν πόντο και η διαφορά μειώθηκε, χωρίς όμως να έρθει η πολυπόθητη νίκη. Καθόλου τυχαία, η καλή αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού συνδυάστηκε με την απουσία του Ναν από την πεντάδα. Αρα, απαιτείται ισορροπία.

Και ο αμερικανός αρχισκόρερ να παίξει παραπάνω από τα 22′ της Τετάρτης και περισσότερους από τους 13 πόντους να σημειώσει. Και τότε θα έρθει η νίκη και άρα η πρόκριση, γιατί όλοι έχουν το ταλέντο να προσφέρουν πόντους, καθώς δεν μπορεί να ξεχάσει κάποιος πως διψήφιοι ήταν συνολικά πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Σορτς και τον Ρογκαβόπουλο ώρες ώρες να εκπλήσσουν με την αποτελεσματικότητά τους εκεί που έδωσαν το σύνθημα για την αντεπίθεση.

Απόψε, όμως, χρειάζεται επίθεση. Να μην κυνηγά το σκορ ο Παναθηναϊκός.