Μια ξεχωριστή Κυριακή των Βαΐων βίωσαν οι κάτοικοι της Αθήνας, καθώς η στοά στη Χαριλάου Τρικούπη 5, που ενώνει την Ιπποκράτους με τη Φειδίου, μετατράπηκε σε χώρο πολυπολιτισμικής λατρείας και κατάνυξης.

Η κοινότητα των καθολικών Φιλιππινέζων της πόλης τίμησε την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα με ένα τελετουργικό διαφορετικό από το ορθόδοξο τυπικό. Αντί για την παραδοσιακή υμνολογία, οι πιστοί συμμετείχαν σε ομαδικά τραγούδια με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, δημιουργώντας μια ζωντανή και συγκινητική ατμόσφαιρα.

Κεντρική θέση στην τελετή κατείχαν τα «palaspás», τα περίτεχνα πλεγμένα κλαδιά φοίνικα ή άλλων φυτών, τα οποία οι πιστοί ύψωναν ρυθμικά στον αέρα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η αίθουσα πλημμύρισε από φωνές που έψαλλαν το «Ωσαννά», θυμίζοντας τις εικόνες από τις Φιλιππίνες, όπου παιδιά ντυμένα ως άγγελοι σκορπούν λουλούδια στις πλατείες.

Η συγκεκριμένη ημέρα, που σηματοδοτεί την έναρξη των Αγίων Παθών, έχει για την κοινότητα ιδιαίτερο συμβολισμό. Μετά την ευλογία τους, τα «palaspás» μεταφέρονται στα σπίτια και τοποθετούνται σε εικονοστάσια και παράθυρα, καθώς θεωρούνται προστατευτικά απέναντι στα πονηρά πνεύματα και τις φυσικές καταστροφές.

Παρά τις διαφορές στο τελετουργικό, η ουσία παραμένει κοινή: η προετοιμασία για τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από μια μεγαλοπρεπή λειτουργία που γεφυρώνει την παράδοση των πρώτων χριστιανικών αιώνων με το παρόν, προσφέροντας μια εμπειρία πίστης και ενότητας στην καρδιά της πόλης.