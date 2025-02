Ο Άνχελ Ντι Μαρία πραγματοποίησε μια απίστευτη καριέρα, όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι. Ο επιθετικός της Μπενφίκα, εξέφρασε τη γνώμη του στο «αιώνιο» δίλλημα, ανάμεσα στους δύο πρώην συμπαίκτες του. Ο Αργεντινός δήλωσε ότι ο Μέσι είναι ο καλύτερος στον κόσμο και στην ιστορία, αναμφισβήτητα.

Για να στηρίξει την άποψη του, αναφέρθηκε στις χρυσές μπάλες που έχουν (8-5), ενώ είπε και για τους διεθνείς τίτλους, ανάμεσα σε αυτούς και το Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει ο συμπατριώτης του. Ο Πορτογάλος, δήλωσε ο Ντι Μαρία, γεννήθηκε στη λάθος στιγμή, διότι ο κύριος αντίπαλος του παίζει με «μαγικό ραβδί».

🚨🇦🇷 Angel Di Maria: “For me, Leo Messi is the BEST in the world and the best in history, without a doubt”.

“He’s the GOAT”. pic.twitter.com/5MDbxQqRWL

