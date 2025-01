Το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μια «μηχανή» που παράγει γκολ, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αυτό που επίσης δεν αμφισβητείται είναι ότι του αρέσει να διαμαρτύρεται με το παραμικρό.

Στο στόχαστρό του για ακόμα μια φορά βρέθηκε η διαιτησία. Στον κυριακάτικο αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Καλίτζ, είδε το VAR να του ακυρώνει ένα δεύτερο γκολ ως οφσάιντ και ξέσπασε σε διαμαρτυρίες. Μετά τη λήξη του αγώνα εξέφρασε την αγανάκτησή του και μπροστά στην κάμερα!

Cristiano Ronaldo tantrum setelah goal keduanya vs Al-Fateh semalam dianulir oleh VAR. 🗣“Selalu saja menentangku, Selalu menganulir goalku!!” 🎥 @Ali_alabdallhpic.twitter.com/U8yylBZknb — Extra Time Indonesia (@idextratime) January 27, 2025

FUCK VAR!!! It was in the same line.. This automatic offside line is a JOKE. pic.twitter.com/RJpygnconr — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) January 26, 2025

Στο δρόμο για τα αποδυτήρια ο Ρονάλντο συνάντησε τον Πιρς Μόργκαν. Ο Άγγλος δημοσιογράφος αγκάλιασε τον «CR7» και έκανε λόγο για «κλοπή».

BREAKING: Ronaldo robbed of a brilliant ‘offside’ goal tonight – but at least he got a consolation hug from me. Great to see you again ⁦@Cristiano⁩ 👍👍#Riyadh ⁦@AlNassrFC_EN⁩ pic.twitter.com/oTI7ClPoAq — Piers Morgan (@piersmorgan) January 26, 2025

Ο Ρονάλντο πάντως είχε προλάβει να σκοράρει μια φορά πριν του ακυρωθεί το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Ο Πορτογάλος στο 87′ έγραψε τον επίλογο στο νικηφόρο 3-1 της Αλ Νασρ επί της Αλ Καλίτζ.

920 CAREER GOALS FOR THE GOAT CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/yRtB2STDOG https://t.co/meHzlo26ye — fan (@NoodleHairCR7) January 26, 2025

Ο Ρονάλντο έχει ήδη 4 γκολ στο 2025, ενώ μετρά συνολικά 20 μέσα στη σεζόν. Με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Αλ Καλίτζ έφτασε τα 920 στην μυθική του καριέρα και απέχει 80 για να πιάσει τον μεγάλο στόχο των 1000 γκολ.