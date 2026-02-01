Έντονη βροχόπτωση μετατράπηκε τους δρόμους σε ποτάμια σε πολλές περιοχές της Σαντορίνης, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικά σημεία όπως το Εμπορείο, το Μεγαλοχώρι, ο Μονόλιθος, ο Πύργος και η Μεσαριά.

Η ισχυρή νεροποντή δημιούργησε χειμάρρους που παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει το νησί αργά το βράδυ.