Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υποστήριξε για ακόμη μια φορά την ανάδειξη γυναίκας στην ηγεσία του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι «είναι καιρός τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν γυναίκα επικεφαλής».

Η θητεία του κ. Γκουτέρες, που ξεκίνησε το 2017, ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, και πρέπει να αποφασιστεί ποιος ή ποια θα τον διαδεχθεί.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της ανάδειξης γυναίκας στην κορυφή του διεθνούς οργανισμού.

«Νομίζω ότι ξεκάθαρα είναι καιρός τα Ηνωμένα Έθνη (…) να έχουν γυναίκα επικεφαλής», δήλωσε ο κ. Γκουτέρες, προσθέτοντας: «Δεν έχω καμιά αμφιβολία».

Ο πορτογάλος διπλωμάτης υπηρετεί στη θέση από το 2017. Η δεύτερη και τελευταία του θητεία λήγει στο τέλος του έτους, ενώ η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του έχει ήδη ξεκινήσει.

Από την ίδρυση του ΟΗΕ πριν από περίπου 81 χρόνια, το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα δεν έχει ποτέ ανατεθεί σε γυναίκα. Ο Γκουτέρες υπογράμμισε πως «είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη είτε για τις πιο ισχυρές χώρες του κόσμου, είναι καιρός να δούμε γυναίκες να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους».

Η διαδικασία διαδοχής

Το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, η γερμανίδα πρώην υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, έχει επίσης εκφραστεί υπέρ της ανάδειξης γυναίκας στη θέση, καλώντας τα κράτη μέλη να προτείνουν υποψήφιες έως τις αρχές Απριλίου.

Μέχρι στιγμής, γνωστή είναι μόνον μία υποψηφιότητα: η Αργεντινή πρότεινε τον Ραφαέλ Γκρόσι, 64 ετών, γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο οποίος αποτελεί μέρος του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.