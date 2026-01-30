Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, με στοιχεία που δείχνουν μεταβολή των καιρικών συνθηκών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που ενδέχεται να είναι έντονα τις πρώτες ώρες, θα εξασθενήσουν προσωρινά, όμως τη νύχτα θα ενταθούν ξανά στα νότια.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Από το βράδυ, στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ στα βόρεια και 5 με 7 στα νότια, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στα πελάγη, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 20 βαθμούς Κελσίου στα νότια, ενώ στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, που τη νύχτα θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούντες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη

Προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν γρήγορα. Στα ορεινά της Μακεδονίας αναμένονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε ανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Δυτική Ελλάδα

Σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Στα ορεινά της Ηπείρου προβλέπονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου από 0 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Ελλάδα

Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Το βράδυ στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές και τη νύχτα καταιγίδες.

Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Αιγαίου και Κρήτη

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 6 με 7 μποφόρ, εξασθενούντες από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες τις πρώτες ώρες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προσωρινά και θα ενταθούν εκ νέου τη νύχτα στα νότια.

Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που θα ενταθούν αργά το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, εντονότερες στα νησιά του Αιγαίου, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στα νότια και ανατολικοί-βορειοανατολικοί στα βόρεια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανόν ισχυρές στα δυτικά, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και το Ανατολικό Αιγαίο. Από το βράδυ αναμένεται εξασθένηση στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά νησιά τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 8 μποφόρ, με μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και μεταβλητοί στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.