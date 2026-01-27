Οι Αλκυονίδες ημέρες, γνωστές για τις ήπιες καιρικές συνθήκες τους με ηλιοφάνεια και απουσία βροχοπτώσεων, δεν προβλέπεται να εμφανιστούν φέτος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αντί αυτών, η χώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας έως τα τέλη Ιανουαρίου ή τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου.

Οι προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με τα κύματα κακοκαιρίας να προχωρούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι Αλκυονίδες ημέρες φαίνεται ότι δεν θα κάνουν την εμφάνισή τους φέτος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος εξηγεί στα ΝΕΑ το φαινόμενο και τις αιτίες απουσίας του για το 2026.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, οι Αλκυονίδες ημέρες είναι περίοδοι ήπιων καιρικών συνθηκών που εμφανίζονται συνήθως μέσα στον χειμώνα. Πρόκειται για διαστήματα με ηλιοφάνεια, περιορισμένους ανέμους και απουσία βροχοπτώσεων, όταν ένα πεδίο υψηλών πιέσεων καλύπτει τη χώρα, εμποδίζοντας την έλευση κακοκαιριών.

«Ένα πεδίο υψηλών παραμετρικών πιέσεων απλώνεται πάνω από τη χώρα μας σαν ένα ατμοσφαιρικό βουνό, το οποίο εμποδίζει τις κακοκαιρίες να έρθουν σε εμάς, με αποτέλεσμα να επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή ημέρες νεφέλες, ηλιόλουστες, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας και ήπιο πεδίο ανέμων. Απουσία βροχοπτώσεων», διευκρίνησε ο μετεωρολόγος.

Μάλιστα, εξήγησε ότι φέτος δεν διαφαίνεται κάποιο τέτοιο διάστημα τουλάχιστον έως τα τέλη Ιανουαρίου ή τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου. Αντίθετα, όπως είπε, η χώρα θα δεχθεί διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.

Δεν εμφανίζονται κάθε χρόνο

Ο κ. Μαρουσάκης υπογράμμισε ότι δεν είναι απαραίτητο οι Αλκυονίδες ημέρες να σημειώνονται κάθε χρόνο. «Φέτος δεν φαίνεται να έχουμε τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου», ανέφερε, προσθέτοντας πως δύσκολα θα εντοπιστεί σύντομα χρονικό διάστημα που να πληροί τα χαρακτηριστικά του φαινομένου.

Καμία σχέση με την κλιματική αλλαγή

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η απουσία των Αλκυονίδων σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, ο μετεωρολόγος ξεκαθάρισε πως «δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή». Όπως εξήγησε, πρόκειται για φυσικές ατμοσφαιρικές διακυμάνσεις που επηρεάζονται από την ένταση και τη διάταξη της κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη.

«Υπάρχουν περίοδοι έντονης ατμοσφαιρικής δραστηριότητας που φέρνουν συνεχείς κακοκαιρίες στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι Αλκυονίδες να καθυστερούν, να περιορίζονται ή να εμφανίζονται νωρίτερα», σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι φέτος δεν εντοπίστηκε αξιόλογο διάστημα που να μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος Αλκυονίδων ημερών, ενώ δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο ούτε στο άμεσο μέλλον.