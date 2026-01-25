Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Παράλληλα, ισχυροί νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στο Ιόνιο και αύριο στο Αιγαίο.

Περιοχές που θα πληγούν

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες της Δευτέρας θα εκδηλωθούν:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι στους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Σε περιοχές όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, η ΓΓΠΠ συνιστά:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

• Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές δεν είναι φραγμένα.

• Να αποφεύγουν τη διάσχιση χειμάρρων και ρεμάτων, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

• Να αποφεύγουν εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων, λόγω κινδύνου από κεραυνούς.

• Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο και να μην εξέλθουν πριν περάσει το φαινόμενο.

• Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή σημεία όπου μπορεί να πέσουν αντικείμενα, όπως πινακίδες ή γλάστρες.

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως της Τροχαίας.

Ενημέρωση και χρήσιμες πληροφορίες

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσα από τα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ στην ιστοσελίδα www.emy.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων ή παγετού, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr.

Επιπλέον, οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο civilprotection.gov.gr.