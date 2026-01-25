Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που αναμένονται από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ ήδη από σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, πνέουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο, οι οποίοι αύριο θα επεκταθούν και στο Αιγαίο.

Αναλυτικά, τη Δευτέρα προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες:

– στη δυτική Ελλάδα έως το μεσημέρι,

– στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, καθώς και πρόσκαιρα στη Θράκη,

– στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα,

– στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, από τις προμεσημβρινές ώρες,

– στην Αττική από το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

Η ΕΜΥ σημειώνει ότι το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί μέσα στις επόμενες 12 ώρες, ενώ συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της (oldportal.emy.gr) και των προειδοποιήσεων του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή για σήμερα:

Αττική: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6. Θερμοκρασία από 8 έως 18°C.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το βράδυ. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-16°C.

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θράκη, οι οποίες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 5 έως 16°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ από το απόγευμα. Θερμοκρασία 14-20°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 20°C.