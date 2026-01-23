«Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Βροχές-καταιγίδες:

Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ :

Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο.

Χιόνια :

Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.

Σαχαριανή σκόνη :

Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.

Θερμοκρασία:

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα».

Ο καιρός το Σάββατο από την Ελίνα Καρέτσου

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και κατά περιόδους μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξάνονται πρόσκαιρα και θα δίνουν ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες, φαινόμενο που χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις.

Νότιοι άνεμοι με μικρή ενίσχυση τη νύχτα

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, παρουσιάζοντας ενίσχυση τη νύχτα στο Ιόνιο.

Σταθερές θερμοκρασίες σε ήπια επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα αυξάνονται, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες ψιχάλες στα νότια τμήματα του νομού. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί με σχηματισμό ομίχλης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς βροχές κατά τόπους μετά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι επίσης περιορισμένη τις πρωινές ώρες λόγω τοπικών ομιχλών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.