Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ο καιρός παρουσιάζει μεταβολή με αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στο Αιγαίο και τη νότια χώρα, καθώς και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο στα βόρεια, φτάνοντας τους 12-13 βαθμούς, και κυμαίνεται από 14 έως 18 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική προβλέπονται πυκνές νεφώσεις το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά, με θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα νότια και ανατολικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη νότια Πελοπόννησο. Θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στη νότια Πελοπόννησο αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, νότιοι στα νότια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Βελτίωση αναμένεται τη νύχτα. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 24 Ιανουαρίου: Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, με ενίσχυση τη νύχτα. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς στα νησιά.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, πιθανώς ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια και κεντρικά ορεινά το βράδυ. Οι άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου: Εκτεταμένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα έντονων φαινομένων στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Άνεμοι έως 9 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.