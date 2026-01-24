Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με εντονότερα φαινόμενα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με πιθανότητα σχηματισμού ομιχλών.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι τη νύχτα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 14 βαθμούς στα βόρεια, 15 με 17 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 19 βαθμούς στη νησιωτική χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 2 έως 14 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ στο Ιόνιο με ενίσχυση τη νύχτα. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 5 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 3 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

Αττική: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί και πιθανές ομίχλες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 12 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 25 Ιανουαρίου: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Από το βράδυ αναμένονται βροχές στο Ιόνιο και πιθανές καταιγίδες στο βόρειο τμήμα. Οι άνεμοι νότιοι 5 με 7 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 8, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο έως 20 βαθμούς στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου: Εκτεταμένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στα δυτικά, βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8, με σταδιακή εξασθένηση. Πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά, το Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στα νότια, με σταδιακή εξασθένηση. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με εξασθένηση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα δυτικά με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά και δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.