Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι μεταβαλλόμενος με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται ιδιαίτερα στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στα βορειοδυτικά από το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με ενίσχυση στα πελάγη έως 7-8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 15-16°C στα βόρεια και έως τους 20°C στα νότια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβαλλόμενος θα είναι ο καιρός στην Ελλάδα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στα ανατολικά προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν στα βορειοδυτικά, όπου τη νύχτα δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη τοπικά τα 7 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 15-16°C και στα νότια έως τους 20°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θράκη, οι οποίες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 5 έως 16°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ από το απόγευμα. Θερμοκρασία 14-20°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 20°C.

Αττική: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6. Θερμοκρασία από 8 έως 18°C.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το βράδυ. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-16°C.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου: Αναμένονται νεφώσεις με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βόρεια. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι ισχυρά σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ανατολική και νότια Ελλάδα. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, βόρειοι στα υπόλοιπα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με γρήγορη εξασθένηση. Λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, που θα αυξηθούν στα δυτικά. Οι άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε νότιους και ενισχυόμενοι στο Ιόνιο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, που θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.