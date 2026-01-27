Η απουσία των Αλκυονίδων ημερών τον φετινό χειμώνα, όπως περιγράφεται στα “Νέα” από τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, φαίνεται ότι δεν αιφνιδιάζει όσους παρακολουθούν τις παραδοσιακές προβλέψεις των μερομηνίων.

Σύμφωνα με τις φετινές ενδείξεις των μερομηνίων, ο Ιανουάριος και οι αρχές Φεβρουαρίου χαρακτηρίζονται από ασταθή κυκλοφορία, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας και χωρίς σταθερά διαστήματα παρατεταμένης ηλιοφάνειας. Αν και τα μερομήνια δεν αποκλείουν μικρές «ανάσες» καλού καιρού, δεν καταγράφουν το κλασικό μοτίβο των Αλκυονίδων ημερών, που συνοδεύεται από πολυήμερη νηνεμία και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Η εικόνα αυτή έρχεται να συμπέσει με τις επιστημονικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων δεν αναμένεται να εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα, ώστε να μπλοκάρει τα βαρομετρικά χαμηλά. Αντίθετα, η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ευνοεί τη συνεχή διέλευση διαταραχών από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η επιστήμη όσο και η λαϊκή παρατήρηση συμφωνούν σε ένα βασικό στοιχείο: οι Αλκυονίδες ημέρες δεν αποτελούν εγγυημένο φαινόμενο κάθε χειμώνα. Μπορεί να περιοριστούν χρονικά, να εμφανιστούν νωρίτερα ή να μην εκδηλωθούν καθόλου, χωρίς αυτό να συνδέεται απαραίτητα με την κλιματική αλλαγή.

Έτσι, ο φετινός χειμώνας φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, μερομήνια και σύγχρονες μετεωρολογικές αναλύσεις συναντώνται στο ίδιο συμπέρασμα: οι κλασικές Αλκυονίδες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μένουν… εκτός προγράμματος.

Απαντώντας σε ερώτηση των “Νέων” για το αν η απουσία των Αλκυονίδων σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, ο ο κ. Μαρουσάκης ξεκαθάρισε πως «δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή». Όπως εξήγησε, πρόκειται για φυσικές ατμοσφαιρικές διακυμάνσεις που επηρεάζονται από την ένταση και τη διάταξη της κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη.

«Υπάρχουν περίοδοι έντονης ατμοσφαιρικής δραστηριότητας που φέρνουν συνεχείς κακοκαιρίες στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι Αλκυονίδες να καθυστερούν, να περιορίζονται ή να εμφανίζονται νωρίτερα», σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι φέτος δεν εντοπίστηκε αξιόλογο διάστημα που να μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος Αλκυονίδων ημερών, ενώ δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο ούτε στο άμεσο μέλλον.