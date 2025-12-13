Τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόγνωσης του καιρού, επιστρέφουν και φέτος στο προσκήνιο, με πολλούς να αναζητούν ενδείξεις για το πώς θα κυλήσει ο καιρός το 2026.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι πρώτες 12 ημέρες του Αυγούστου «διαβάζονται» μία προς μία και αντιστοιχούν στους 12 μήνες του επόμενου έτους, δίνοντας μια γενική εικόνα για θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και ακραία φαινόμενα.

Τι προβλέπουν τα Μερομήνια για το 2026

Ιανουάριος – Φεβρουάριος: Χειμώνας με εναλλαγές, σύντομα αλλά έντονα κύματα ψύχους και αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Μάρτιος – Απρίλιος: Ασταθής άνοιξη με απότομες μεταβολές, μπόρες και πιθανές όψιμες ψυχρές εισβολές.

Μάιος – Ιούνιος: Ομαλή μετάβαση προς το καλοκαίρι, με φυσιολογικές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα.

Ιούλιος – Αύγουστος: Ζεστό καλοκαίρι με παρατεταμένα κύματα καύσωνα και λίγες βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: Φθινόπωρο με έντονες καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος: Πρώιμος χειμώνας με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονικό εργαλείο πρόγνωσης, ωστόσο παραμένουν ζωντανό κομμάτι της λαϊκής παράδοσης και συχνά προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού, ειδικά σε περιόδους έντονων καιρικών μεταβολών. «Είναι μια πολιτισμική κληρονομιά που δείχνει πώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κατανοήσουν και να προβλέψουν τη φύση», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Γιατί εξακολουθούν να μας απασχολούν

Παρά την εξέλιξη της επιστήμης, τα Μερομήνια διατηρούν τη γοητεία τους, καθώς συνδέονται με τη γεωργία, την καθημερινότητα και τη συλλογική μνήμη, λειτουργώντας περισσότερο ως ένδειξη τάσεων παρά ως ακριβής πρόγνωση.