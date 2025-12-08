Τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόγνωσης του καιρού, «μίλησαν» και φέτος, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το πώς θα κυλήσουν τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις, οι γιορτές αναμένεται να έχουν χειμωνιάτικο προφίλ, με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη πιθανότητα για βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για τα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, τα Μερομήνια «βλέπουν» χιόνια, κυρίως κοντά στην παραμονή των Χριστουγέννων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται λευκή επίσκεψη και σε περιοχές της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική και τα νότια, ο καιρός προβλέπεται πιο άστατος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και μπόρες, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε χειμωνιάτικα επίπεδα.

Αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επίσημη μετεωρολογική μέθοδο, οι εκτιμήσεις τους εξακολουθούν να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον – ειδικά όταν πλησιάζουν οι γιορτές και όλοι αναρωτιούνται αν «θα το στρώσει».

Θα έχουμε λοιπόν λευκά ή βροχερά Χριστούγεννα; Τα Μερομήνια δίνουν την απάντηση, αλλά ο καιρός… την τελευταία λέξη.