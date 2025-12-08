Δημοφιλή
Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 15 συλληφθέντες της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, με κατηγορίες για διατάραξη κοινής ειρήνης και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών.
Τα Μερομήνια «μίλησαν»: Λευκά ή βροχερά τα φετινά Χριστούγεννα;
Τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόγνωσης του καιρού, «μίλησαν» και φέτος, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το πώς θα κυλήσουν τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις, οι γιορτές αναμένεται να έχουν χειμωνιάτικο προφίλ, με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη πιθανότητα για βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Για τα ορεινά της βόρειας […]
Οι «χαμένες» αργίες του 2026: Οι δύο μεγάλες γιορτές που πέφτουν Σάββατο
Το 2026 φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα για εργαζόμενους και μαθητές. Από τη μία πλευρά, τα σχολεία θα απολαύσουν τα πολυαναμενόμενα τριήμερα και ένα Πάσχα που χαρίζει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης. Από την άλλη, όσοι απασχολούνται σε γραφεία ή στον ιδιωτικό τομέα βλέπουν το ημερολόγιο να μην είναι τόσο ευνοϊκό, καθώς δύο σημαντικές αργίες πέφτουν Σάββατο. Αυτό […]
Αγρότες: Απέσυραν τα τρακτέρ από τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου
Στην Αθηνών – Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους. Σε λίγη ώρα θα γίνει η γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις […]