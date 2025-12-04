Η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα της Αγίας Βαρβάρας, θεωρείται στα μερομήνια σημαντική ημερομηνία για τις προβλέψεις του καιρού του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της Αγίας Βαρβάρας «δείχνουν» πώς θα κυλήσει ο μήνας, ειδικά όσον αφορά στο κρύο και την πιθανότητα χιονιού.

Τι λένε τα μερομήνια:

Αν την ημέρα της Αγίας Βαρβάρας χιονίζει, αναμένονται ψυχρές και χιονοσκεπείς γιορτές .

Βροχερός καιρός δείχνει υγρό Δεκέμβρη , με πιθανές καταιγίδες και υγρασία.

Καθαρός και ήλιος σημαίνει ήπιο κρύο με μικρή πιθανότητα έντονων χιονοπτώσεων.

Ισχυροί άνεμοι την ημέρα της Αγίας Βαρβάρας θεωρούνται ένδειξη για παγωμένο υπόλοιπο του μήνα.

Σύνδεση με φετινή κακοκαιρία Byron:

Η φετινή κακοκαιρία Byron φαίνεται να επιβεβαιώνει τις προγνώσεις των μερομηνίων, φέρνοντας βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια στα ορεινά, αυξάνοντας την πιθανότητα για λευκές γιορτές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τι περιμένουμε τις γιορτές:

Οι επόμενες μέρες θα είναι ψυχρές με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές και περιοχές με υψόμετρο άνω των 400-500 μέτρων.

Τα μερομήνια προβλέπουν ψυχρό Δεκέμβριο , με παγετούς και πιθανότητα χιονιού ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα προς τα Χριστούγεννα.

Το κύμα της Byron ενισχύει το ενδεχόμενο για λευκές γιορτές σε αρκετές περιοχές.

Συμβουλές για πολίτες:

Προσοχή στις μετακινήσεις λόγω χιονιού, παγετού και ισχυρών ανέμων.

Προετοιμασία για πιθανές διακοπές ρεύματος ή περιορισμένη κυκλοφορία σε ορεινές περιοχές.

Παρακολούθηση των ενημερώσεων της ΕΜΥ για έκτακτα δελτία καιρού.