Τα Μερομήνια είναι παραδοσιακές προβλέψεις του καιρού βασισμένες στη λαϊκή παρατήρηση της φύσης και των φαινομένων κάθε μήνα. Ο Δεκέμβριος θεωρείται ένας μήνας κρίσιμος για τις προβλέψεις του χειμώνα και της επόμενης χρονιάς, καθώς ο καιρός του επηρεάζει την αγροτική παραγωγή και τις καθημερινές δραστηριότητες.

Κύρια Μερομήνια Δεκεμβρίου

1 Δεκεμβρίου – Άγιος Ελευθέριος

Αν βρέξει, οι επόμενοι μήνες του χειμώνα θα είναι υγροί και γόνιμοι για τη σοδειά.

6 Δεκεμβρίου – Άγιος Νικόλαος

Καθιερωμένο μερομήνι: Αν έχει χιόνι, η χρονιά θα είναι πλούσια σε καρπούς.

8 Δεκεμβρίου – Παναγία η Φανερωμένη

Αν η μέρα είναι ήρεμη και καθαρή, αναμένεται ήπιος χειμώνας.

12 Δεκεμβρίου – Άγιος Σπυρίδων

Αν φυσά δυνατός άνεμος, ο χειμώνας θα είναι ψυχρός και ξηρός.

21 Δεκεμβρίου – Χειμερινό Ηλιοστάσιο

Παρατηρείται η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Ο καιρός αυτής της μέρας θεωρείται καθοριστικός για τη διάρκεια του χειμώνα. Ψυχρή και στεγνή μέρα σημαίνει σκληρό χειμώνα, υγρή και θερμή μέρα προμηνύει ήπιο χειμώνα.

25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

Αν είναι κρύα και ξηρά, το καλοκαίρι θα είναι ζεστό και γόνιμο. Αν βρέξει, αναμένεται υγρή χρονιά.

31 Δεκεμβρίου – Τελευταία μέρα του χρόνου

Ο καιρός της μέρας αυτής θεωρείται ένδειξη για τον Ιανουάριο και τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους.

Γιατί τα Μερομήνια είναι σημαντικά

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση, τα Μερομήνια διατηρούνται ζωντανά στην ελληνική παράδοση και συχνά χρησιμοποιούνται από αγρότες και κτηνοτρόφους για να προγραμματίσουν τις εργασίες τους. Αποτελούν επίσης ένα κομμάτι λαϊκής σοφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέει τους ανθρώπους με τη φύση και τις εποχές.

Θα κάνουμε φέτος λευκά Χριστούγεννα;

Το ερώτημα που «καίει» βέβαια είναι ένα: Θα κάνουμε φέτος λευκά Χριστούγεννα;

Τα μερομήνια δείχνουν πως το σενάριο του χιονισμένου ρεβεγιόν δεν είναι απίθανο. Οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για πτώση θερμοκρασίας ακριβώς τις ημέρες των γιορτών και πιθανές χιονοπτώσεις στα βόρεια και ημιορεινά.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο φετινός Δεκέμβριος θα μας βρει δίπλα στο τζάκι με κρασί και… φόντο λευκό. Αν όχι, τότε ετοιμαστείτε για Χριστούγεννα με ήλιο, κοντομάνικο και 20άρια — το απόλυτο ελληνικό παράδοξο.

Όπως και να ’χει, τα μερομήνια φέρνουν φέτος χειμώνα με χαρακτήρα και ανατροπές — και ένα μικρό spoiler: ο Ιανουάριος αναμένεται πολύ πιο “άγριος” από ό,τι έχουμε συνηθίσει.