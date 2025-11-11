Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, τα μερομήνια είναι ημερομηνίες που οι παλιότεροι χρησιμοποιούσαν για να προβλέψουν τον καιρό των επόμενων μηνών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ημερομηνίες είναι η 11η Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Μηνά, η οποία θεωρείται ότι σηματοδοτεί την έναρξη του χειμώνα.

Τα μερομήνια του Αγίου Μηνά συνδέονται με τις πρώτες ψυχρές μέρες, τις βροχές και την προετοιμασία για τους επόμενους χειμωνιάτικους μήνες. Παραδοσιακά, οι αγρότες και οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέρα για να προστατέψουν τα ζώα, να αποθηκεύσουν τρόφιμα και να προγραμματίσουν τις εργασίες του χειμώνα.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση:

« Ο Άγιος Μηνάς τα κλειδιά του χειμώνα φέρνει », δηλαδή από αυτή τη μέρα αρχίζουν τα κρύα και οι χιονοπτώσεις.

Ο καιρός που κάνει ο Άγιος Μηνάς τις πρώτες μέρες θεωρείται προάγγελος για το πώς θα κυλήσει ο χειμώνας.

Αν η μέρα είναι ήρεμη και ηλιοφανής, περιμένουμε ήπιο χειμώνα· αν είναι βροχερή ή με δυνατούς ανέμους, ο χειμώνας θα είναι βαρύς.

Κάπου εκεί παραπέμπει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ο οποίος τονίζει σε ανάρτησή του ότι γύρω στις 11–14 Νοεμβρίου αρχίζει να κάνει πραγματικά χειμωνιάτικο καιρό· «ο Άι-Μηνάς το προαναγγέλλει, και ο Άι-Φίλιππος το επιβεβαιώνει».

Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει ότι φέτος η παροιμία δεν θα ισχύσει, καθώς οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν από τις παραδοσιακές προβλέψεις. Παρ’ όλα αυτά, η ημερομηνία του Αγίου Μηνά παραμένει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τα μερομήνια και την έναρξη του χειμώνα, συνδέοντας τη λαϊκή σοφία με τη σύγχρονη μετεωρολογία.