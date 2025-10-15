Τα μερομήνια του φετινού χειμώνα έχουν ήδη… ανοίξει το στόμα τους και κάνουν προβλέψεις που θα συζητηθούν. Σύμφωνα με τους παραδοσιακούς παρατηρητές του καιρού, ο Δεκέμβριος φέρνει έντονα σκαμπανεβάσματα — από ήπιες, σχεδόν ανοιξιάτικες ημέρες, μέχρι ξαφνικά κύματα ψύχους που μπορεί να ντύσουν στα λευκά ακόμη και τις πόλεις.

Το ερώτημα που «καίει» βέβαια είναι ένα: Θα κάνουμε φέτος λευκά Χριστούγεννα;

Τα μερομήνια δείχνουν πως το σενάριο του χιονισμένου ρεβεγιόν δεν είναι απίθανο. Οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για πτώση θερμοκρασίας ακριβώς τις ημέρες των γιορτών και πιθανές χιονοπτώσεις στα βόρεια και ημιορεινά.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο φετινός Δεκέμβριος θα μας βρει δίπλα στο τζάκι με κρασί και… φόντο λευκό. Αν όχι, τότε ετοιμαστείτε για Χριστούγεννα με ήλιο, κοντομάνικο και 20άρια — το απόλυτο ελληνικό παράδοξο.

Όπως και να ’χει, τα μερομήνια φέρνουν φέτος χειμώνα με χαρακτήρα και ανατροπές — και ένα μικρό spoiler: ο Ιανουάριος αναμένεται πολύ πιο “άγριος” από ό,τι έχουμε συνηθίσει.