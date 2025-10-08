Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται όχι μόνο στο εορταστικό κλίμα, αλλά και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Τα «λευκά Χριστούγεννα» αποτελούν για πολλούς μια μαγική εικόνα που παραπέμπει σε παραμυθένιο τοπίο.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε παραδοσιακές μεθόδους πρόβλεψης του καιρού, όπως τα μερομήνια, για να «μαντέψουν» τι μας επιφυλάσσει ο χειμώνας. Φέτος, τα μερομήνια δείχνουν ότι ο Δεκέμβριος ίσως μας επιφυλάσσει χαμηλές θερμοκρασίες και… πιθανό χιόνι. Άραγε θα ζήσουμε «λευκά» Χριστούγεννα;

Ο καιρός αλλάζει και το φθινόπωρο φέτος φαίνεται άστατο και βροχερό. Σύμφωνα με τα μερομήνια 2025-2026 και τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι από τους πιο δυνατούς και απαιτητικούς των τελευταίων χρόνων, με χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, έντονο κρύο και εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Φθινόπωρο 2025: Βροχές και καταιγίδες

Οκτώβριος 2025 : Συχνές βροχοπτώσεις και λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας.

: Συχνές βροχοπτώσεις και λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας. Νοέμβριος 2025: Πτώση θερμοκρασίας και οι πρώτες χειμωνιάτικες καταιγίδες.

Το φθινόπωρο είναι υγρό και απρόβλεπτο, με συνεχείς εναλλαγές θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα.

Χειμώνας 2025-2026: Ένα δυνατό ξεκίνημα

Δεκέμβριος 2025 : Χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κρύο που εντείνεται.

Ιανουάριος 2026 : Χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές, ισχυρές κακοκαιρίες σε όλη τη χώρα.

Φεβρουάριος 2026: Παρατεταμένες βροχές και βαρυχειμωνιά.

Ο χειμώνας φαίνεται επίμονος, με ακραία φαινόμενα που επιβαρύνονται από την κλιματική κρίση.

Άνοιξη 2026: Η ανάσα αργεί

Μάρτιος 2026: Συνεχίζεται το κρύο και οι βροχές, με σταδιακή βελτίωση προς το τέλος του μήνα.

Η άνοιξη αργεί να φανεί, καθώς ο χειμώνας κρατά τα ηνία μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε