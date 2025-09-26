Από το Σάββατο, η χώρα θα βιώσει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου αλλά και τα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη) θα επηρεαστούν περισσότερο. Στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρές βροχές αργά το βράδυ.

Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας, που θα πυκνώσουν από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25–26°C. Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι παροδικές με λίγες τοπικές βροχές, και θερμοκρασία 17–23°C.

Την Κυριακή, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, εκτός από τα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη, όπου θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, όπου τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Τα μερομήνια επιβεβαιώνουν την τάση

Τα μερομήνια 2025-2026 είχαν προβλέψει ένα φθινόπωρο υγρό και άστατο, με συχνές βροχές και καταιγίδες. Οι εκτιμήσεις των ειδικών υποστηρίζουν ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς των τελευταίων χρόνων, με:

Χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Έντονο κρύο

Παρατεταμένες βροχοπτώσεις

Δυνατές κακοκαιρίες που θα συνεχιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο

Η άνοιξη του 2026 αργεί να φανεί, καθώς ο χειμώνας θα κρατήσει τα ηνία μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε