Την προσοχή των πολιτών ορισμένων περιοχών της χώρας εφιστά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για την επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός: «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει: «Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Και καταλήγει: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο έως και την Κυριακή – Οι «κόκκινες» περιοχές

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.