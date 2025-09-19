Ο καιρός αλλάζει και το φθινόπωρο φέτος φαίνεται άστατο και βροχερό. Σύμφωνα με τα μερομήνια 2025-2026 και τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι από τους πιο δυνατούς και απαιτητικούς των τελευταίων χρόνων, με χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, έντονο κρύο και εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Φθινόπωρο 2025: Βροχές και καταιγίδες

  • Σεπτέμβριος 2025: Μεταβλητός καιρός με τοπικές καταιγίδες.

  • Οκτώβριος 2025: Συχνές βροχοπτώσεις και λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας.

  • Νοέμβριος 2025: Πτώση θερμοκρασίας και οι πρώτες χειμωνιάτικες καταιγίδες.

Το φθινόπωρο έρχεται υγρό και απρόβλεπτο, με συνεχείς εναλλαγές θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα.

Χειμώνας 2025-2026: Ένα δυνατό ξεκίνημα

  • Δεκέμβριος 2025: Χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κρύο που εντείνεται.

  • Ιανουάριος 2026: Χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές, ισχυρές κακοκαιρίες σε όλη τη χώρα.

  • Φεβρουάριος 2026: Παρατεταμένες βροχές και βαρυχειμωνιά.

Ο χειμώνας φαίνεται επίμονος, με ακραία φαινόμενα που επιβαρύνονται από την κλιματική κρίση.

Άνοιξη 2026: Η ανάσα αργεί

  • Μάρτιος 2026: Συνεχίζεται το κρύο και οι βροχές, με σταδιακή βελτίωση προς το τέλος του μήνα.

Η άνοιξη αργεί να φανεί, καθώς ο χειμώνας κρατά τα ηνία μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Παρακολουθήστε τις κακοκαιρίες και χιονοπτώσεις πριν προγραμματίσετε ταξίδια.

  • Προετοιμαστείτε για έναν χειμώνα με έντονα καιρικά φαινόμενα.

  • Λάβετε υπόψη ότι τα Μερομήνια δίνουν παραδοσιακές ενδείξεις, αλλά η κλιματική κρίση μπορεί να φέρει απρόβλεπτες αλλαγές στον καιρό.

