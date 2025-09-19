Ο καιρός αλλάζει και το φθινόπωρο φέτος φαίνεται άστατο και βροχερό. Σύμφωνα με τα μερομήνια 2025-2026 και τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι από τους πιο δυνατούς και απαιτητικούς των τελευταίων χρόνων, με χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, έντονο κρύο και εκτεταμένες βροχοπτώσεις.
Φθινόπωρο 2025: Βροχές και καταιγίδες
Σεπτέμβριος 2025: Μεταβλητός καιρός με τοπικές καταιγίδες.
Οκτώβριος 2025: Συχνές βροχοπτώσεις και λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας.
Νοέμβριος 2025: Πτώση θερμοκρασίας και οι πρώτες χειμωνιάτικες καταιγίδες.
Το φθινόπωρο έρχεται υγρό και απρόβλεπτο, με συνεχείς εναλλαγές θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα.
Χειμώνας 2025-2026: Ένα δυνατό ξεκίνημα
Δεκέμβριος 2025: Χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κρύο που εντείνεται.
Ιανουάριος 2026: Χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές, ισχυρές κακοκαιρίες σε όλη τη χώρα.
Φεβρουάριος 2026: Παρατεταμένες βροχές και βαρυχειμωνιά.
Ο χειμώνας φαίνεται επίμονος, με ακραία φαινόμενα που επιβαρύνονται από την κλιματική κρίση.
Άνοιξη 2026: Η ανάσα αργεί
Μάρτιος 2026: Συνεχίζεται το κρύο και οι βροχές, με σταδιακή βελτίωση προς το τέλος του μήνα.
Η άνοιξη αργεί να φανεί, καθώς ο χειμώνας κρατά τα ηνία μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Τι πρέπει να γνωρίζετε
Παρακολουθήστε τις κακοκαιρίες και χιονοπτώσεις πριν προγραμματίσετε ταξίδια.
Προετοιμαστείτε για έναν χειμώνα με έντονα καιρικά φαινόμενα.
Λάβετε υπόψη ότι τα Μερομήνια δίνουν παραδοσιακές ενδείξεις, αλλά η κλιματική κρίση μπορεί να φέρει απρόβλεπτες αλλαγές στον καιρό.