Ο καιρός αλλάζει και το φθινόπωρο φέτος φαίνεται άστατο και βροχερό. Σύμφωνα με τα μερομήνια 2025-2026 και τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι από τους πιο δυνατούς και απαιτητικούς των τελευταίων χρόνων, με χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, έντονο κρύο και εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Φθινόπωρο 2025: Βροχές και καταιγίδες

Σεπτέμβριος 2025 : Μεταβλητός καιρός με τοπικές καταιγίδες.

Οκτώβριος 2025 : Συχνές βροχοπτώσεις και λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Νοέμβριος 2025: Πτώση θερμοκρασίας και οι πρώτες χειμωνιάτικες καταιγίδες.

Το φθινόπωρο έρχεται υγρό και απρόβλεπτο, με συνεχείς εναλλαγές θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα.

Χειμώνας 2025-2026: Ένα δυνατό ξεκίνημα

Δεκέμβριος 2025 : Χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κρύο που εντείνεται.

Ιανουάριος 2026 : Χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές, ισχυρές κακοκαιρίες σε όλη τη χώρα.

Φεβρουάριος 2026: Παρατεταμένες βροχές και βαρυχειμωνιά.

Ο χειμώνας φαίνεται επίμονος, με ακραία φαινόμενα που επιβαρύνονται από την κλιματική κρίση.

Άνοιξη 2026: Η ανάσα αργεί

Μάρτιος 2026: Συνεχίζεται το κρύο και οι βροχές, με σταδιακή βελτίωση προς το τέλος του μήνα.

Η άνοιξη αργεί να φανεί, καθώς ο χειμώνας κρατά τα ηνία μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε