Ο προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας παρουσίασε τις προβλέψεις με βάση τα Μερομήνια για το διάστημα Σεπτέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026. Όπως εκτιμά, ο φετινός χειμώνας θα είναι από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών, με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Γενική εικόνα:

Φυσιολογικές θερμοκρασίες, αλλά πολύ υψηλές βροχοπτώσεις.

Πολλά χιόνια, ιδιαίτερα στα ορεινά, με πιθανότητα «λευκών Χριστουγέννων».

Μήνα-μήνα με μια ματιά:

Σεπτέμβριος 2025: Κανονικές θερμοκρασίες, αρκετές βροχές.

Οκτώβριος: Σχετικά ήπιος, με κακοκαιρία μετά τις 12 του μήνα.

Νοέμβριος: Πρώτα χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Δεκέμβριος: Ψυχρές μάζες – πιθανότητα χιονισμένα Χριστούγεννα.

Ιανουάριος 2026: Ήπιος στην αρχή, σφοδρή κακοκαιρία στο τέλος.

Φεβρουάριος: Εναλλαγές καλοκαιρίας και έντονων φαινομένων.

Μάρτιος: Καταιγίδες και πυκνά χιόνια στα ορεινά.

Σύμφωνα με τα Μερομήνια, ο χειμώνας 2025-2026 θα είναι ιδιαίτερα υετοφόρος, με αρκετές κακοκαιρίες και πολλές ευκαιρίες για… λευκό τοπίο στην Ελλάδα.