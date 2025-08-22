Ο προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας παρουσίασε τις προβλέψεις με βάση τα Μερομήνια για το διάστημα Σεπτέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026. Όπως εκτιμά, ο φετινός χειμώνας θα είναι από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών, με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Γενική εικόνα:

  • Φυσιολογικές θερμοκρασίες, αλλά πολύ υψηλές βροχοπτώσεις.

  • Πολλά χιόνια, ιδιαίτερα στα ορεινά, με πιθανότητα «λευκών Χριστουγέννων».

Μήνα-μήνα με μια ματιά:

  • Σεπτέμβριος 2025: Κανονικές θερμοκρασίες, αρκετές βροχές.

  • Οκτώβριος: Σχετικά ήπιος, με κακοκαιρία μετά τις 12 του μήνα.

  • Νοέμβριος: Πρώτα χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

  • Δεκέμβριος: Ψυχρές μάζες – πιθανότητα χιονισμένα Χριστούγεννα.

  • Ιανουάριος 2026: Ήπιος στην αρχή, σφοδρή κακοκαιρία στο τέλος.

  • Φεβρουάριος: Εναλλαγές καλοκαιρίας και έντονων φαινομένων.

  • Μάρτιος: Καταιγίδες και πυκνά χιόνια στα ορεινά.

Σύμφωνα με τα Μερομήνια, ο χειμώνας 2025-2026 θα είναι ιδιαίτερα υετοφόρος, με αρκετές κακοκαιρίες και πολλές ευκαιρίες για… λευκό τοπίο στην Ελλάδα.

