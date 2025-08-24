Σύμφωνα με τα Μερομήνια 2025-2026, ο καιρός φέτος αναμένεται ιδιαίτερα άστατος, με πολλές βροχές και αρκετά διαστήματα κακοκαιρίας. Ο έμπειρος προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για το επόμενο εξάμηνο, τονίζοντας ότι ο χειμώνας που έρχεται ίσως αποδειχθεί ένας από τους πιο δύσκολους των τελευταίων χρόνων.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2025 : Φθινοπωρινός καιρός με εναλλαγές, κατά περιόδους ισχυρές βροχές.

Νοέμβριος 2025 : Πτώση θερμοκρασίας και περισσότερες φθινοπωρινές καταιγίδες.

Δεκέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026 : Οι πρώτοι μεγάλοι χιονιάδες, με πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2026: Συνεχίζονται τα φαινόμενα με αρκετό κρύο και εκτεταμένες βροχές.

Ο κ. Χατζηγρίβας σημείωσε ότι η χειμερινή περίοδος 2025-2026 θα θυμίσει σε πολλά σημεία τους «παλιούς χειμώνες» με παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές κακοκαιρίες. Ωστόσο οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι η κλιματική κρίση προσθέτει νέες παραμέτρους, καθώς τα παραδοσιακά σημάδια συχνά ανατρέπονται από ταχεία και έντονα φαινόμενα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις μήνα-μήνα