Σύμφωνα με τα Μερομήνια 2025-2026, ο καιρός φέτος αναμένεται ιδιαίτερα άστατος, με πολλές βροχές και αρκετά διαστήματα κακοκαιρίας. Ο έμπειρος προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για το επόμενο εξάμηνο, τονίζοντας ότι ο χειμώνας που έρχεται ίσως αποδειχθεί ένας από τους πιο δύσκολους των τελευταίων χρόνων.
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2025: Φθινοπωρινός καιρός με εναλλαγές, κατά περιόδους ισχυρές βροχές.
Νοέμβριος 2025: Πτώση θερμοκρασίας και περισσότερες φθινοπωρινές καταιγίδες.
Δεκέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026: Οι πρώτοι μεγάλοι χιονιάδες, με πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2026: Συνεχίζονται τα φαινόμενα με αρκετό κρύο και εκτεταμένες βροχές.
Ο κ. Χατζηγρίβας σημείωσε ότι η χειμερινή περίοδος 2025-2026 θα θυμίσει σε πολλά σημεία τους «παλιούς χειμώνες» με παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές κακοκαιρίες. Ωστόσο οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι η κλιματική κρίση προσθέτει νέες παραμέτρους, καθώς τα παραδοσιακά σημάδια συχνά ανατρέπονται από ταχεία και έντονα φαινόμενα.
Αναλυτικά οι προβλέψεις μήνα-μήνα
|Μήνας
|Πρόβλεψη καιρού
|Σεπτέμβριος 2025
|Μεταβλητός καιρός, κατά τόπους καταιγίδες και ισχυρές βροχές.
|Οκτώβριος 2025
|Συχνές βροχοπτώσεις, μικρά διαστήματα βελτίωσης.
|Νοέμβριος 2025
|Πτώση θερμοκρασίας, αρκετές καταιγίδες, πρώτη γεύση χειμώνα.
|Δεκέμβριος 2025
|Ενίσχυση του κρύου, χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
|Ιανουάριος 2026
|Έντονα φαινόμενα, χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές.
|Φεβρουάριος 2026
|Παρατεταμένες βροχές, διαστήματα βαρυχειμωνιάς.
|Μάρτιος 2026
|Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις και τα κρύα, σταδιακή βελτίωση στο τέλος του μήνα.