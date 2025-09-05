Το φεγγάρι δείχνει τον καιρό. Μπορεί η σύγχρονη μετεωρολογία να έχει εξελιχθεί ραγδαία, ωστόσο μια παραδοσιακή τεχνική πρόβλεψης του καιρού – βασισμένη στον κύκλο του φεγγαριού– συνεχίζει να εφαρμόζεται και να εντυπωσιάζει με την ακρίβειά της.

Ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί 28 ημέρες και, σύμφωνα με μακροχρόνιες παρατηρήσεις, η μορφή που έχει το φεγγάρι στην αρχή του κύκλου αποτελεί ένδειξη για την καιρική εικόνα των επόμενων 4 εβδομάδων.

Πολλοί παραδοσιακοί παρατηρητές αναφέρουν πως η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ποσοστά επαλήθευσης που φτάνουν έως και το 100%, καθιστώντας την εξαιρετικά αξιόπιστη.

Τι αποκαλύπτει το φεγγάρι για τον καιρό

Σύμφωνα με τους ειδικούς της παρατήρησης, όταν το φεγγάρι εμφανίζεται φωτισμένο από κάτω και μοιάζει “ανάποδο”, αυτό αποτελεί σημάδι πως έρχεται ένας δύσκολος μήνας από πλευράς καιρικών φαινομένων.

Τότε, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις. Στην Κρήτη, αυτή η φάση είναι γνωστή ως “χασοφεγγαριά” και θεωρείται παραδοσιακό προειδοποιητικό σημάδι.

Προβλέψεις καιρού έως και έναν χρόνο μπροστά

Πέρα από την πρόβλεψη του μηνιαίου καιρού, η μορφή του φεγγαριού – σε συνδυασμό με μακροχρόνιες παρατηρήσεις – δίνει ενδείξεις για τον καιρό ολόκληρου του έτους.

Οι προβλέψεις για το φετινό φθινόπωρο δείχνουν ήπιες θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχές μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ από τον Δεκέμβριο αναμένεται απότομη επιδείνωση, με ισχυρές βροχές και χιόνια κυρίως σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Φεγγάρι – Η ακρίβεια των μερομηνίων επιβεβαιώνει τις προβλέψεις

Η τεχνική πρόβλεψης μέσω φεγγαριού συνδυάζεται συχνά με τα μερομήνια, μια ακόμη παραδοσιακή μέθοδος που βασίζεται στις πρώτες 12 ημέρες του Αυγούστου για ετήσιες προβλέψεις.

Οι συνδυαστικές προβλέψεις επιβεβαιώνονται σε ποσοστά άνω του 95%, ενώ αναρτήσεις και βίντεο με αποδείξεις δημοσιεύονται πλέον στο YouTube και στο TikTok, αποκτώντας μεγάλο κοινό και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτές τις μεθόδους.

Από τις ήπιες μέρες του φθινοπώρου μέχρι τους έντονους χειμερινούς μήνες, οι παραδοσιακές προβλέψεις μέσω του φεγγαριού και των μερομηνίων προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της επερχόμενης καιρικής πραγματικότητας στην Ελλάδα.