Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, καθώς η Σελήνη θα εισέλθει στη σκιά της Γης, προσφέροντας μία θεαματική ολική έκλειψη ορατή σχεδόν σε όλο τον πλανήτη — συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, η Σελήνη θα αποκτήσει ένα βαθύ ερυθρό χρώμα, γνωστό και ως “ματωμένο φεγγάρι”, εξαιτίας της διάθλασης του ηλιακού φωτός μέσω της γήινης ατμόσφαιρας.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει στις 18:28 ώρα Ελλάδας (15:28 GMT) και θα ολοκληρωθεί στις 23:55 (20:55 GMT), με τη φάση της ολικότητας — το αποκορύφωμα δηλαδή του φαινομένου — να διαρκεί 82 λεπτά, από τις 20:30 έως τις 21:52.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκλειψη συμπίπτει χρονικά με το περίγειο τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της από τη Γη. Αυτό σημαίνει πως το φεγγάρι θα εμφανιστεί μεγαλύτερο και πιο φωτεινό από το συνηθισμένο, προσφέροντας ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό θέαμα για παρατηρητές και λάτρεις του ουρανού.