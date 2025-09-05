Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» του Σεπτεμβρίου 2025, γνωστό και ως «Blood Moon», θα κορυφωθεί τη νύχτα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου προς Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου. Αυτό το σπάνιο φαινόμενο, κατά το οποίο η πανσέληνος αποκτά έντονο κόκκινο χρώμα λόγω της ολικής έκλειψης σεληνης, θα είναι ορατό από μεγάλες περιοχές της Ασίας, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Ανατολικής Αφρικής.

Τι είναι το «Blood Moon»;

Ο όρος «Blood Moon» αναφέρεται σε μια ολική έκλειψη σελήνης, όταν η Γη βρίσκεται ακριβώς μεταξύ του Ήλιου και της Σελήνης, προκαλώντας την πλήρη σκίαση της Σελήνης από τη σκιά της Γης. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Σελήνη αποκτά μια έντονη κόκκινη ή χαλκώδη απόχρωση, λόγω της διάθλασης του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

Πότε και πώς να το παρακολουθήσετε στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, η ολική έκλειψη θα είναι ορατή, με την κορύφωση του φαινομένου να συμβαίνει γύρω στις 22:11 (ώρα Ελλάδας) την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια της ολικής φάσης θα είναι περίπου 1 ώρα και 22 λεπτά, με το φαινόμενο να ολοκληρώνεται γύρω στις 23:30. Για την καλύτερη παρατήρηση, συνιστάται να βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από τεχνητό φωτισμό και να έχετε μαζί σας ένα ζευγάρι κιάλια ή τηλεσκόπιο.

Γιατί «Φεγγάρι του Καλαμποκιού»;

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου παραδοσιακά ονομάζεται «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» στις ΗΠΑ, καθώς συμπίπτει με την εποχή του θερισμού του καλαμποκιού. Αν και η ονομασία αυτή δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα, το φαινόμενο της ολικής έκλειψης προσδίδει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στον ουρανό του Σεπτεμβρίου.

Παγκόσμια ορατότητα

Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή από περίπου το 85% του πληθυσμού της Γης, περιλαμβάνοντας περιοχές της Ασίας, της Αυστραλίας, της Ανατολικής Αφρικής και της Ευρώπης. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές, όπως η Βόρεια Αμερική, δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο λόγω της ώρας ή της γεωγραφικής τους θέσης.

Συμβουλές για παρατήρηση

Βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από τεχνητό φωτισμό.

Χρησιμοποιήστε κιάλια ή τηλεσκόπιο για καλύτερη θέαση.

Αποφύγετε τη χρήση τηλεφακών, καθώς μπορεί να μειώσουν την ορατότητα.

Φορέστε ζεστά ρούχα, καθώς η νύχτα του Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι δροσερή.

Αν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε το φαινόμενο από κοντά, μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω διαδικτυακών μεταδόσεων που θα προσφέρουν διάφοροι αστρονομικοί οργανισμοί.

Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του έτους!