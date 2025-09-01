Σε μόλις μία εβδομάδα, η σκιά της Γης θα κυλήσει αργά πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης, προκαλώντας μια θεαματική ολική έκλειψη σελήνης, γνωστή και ως «ματωμένη Σελήνη», τις νύχτες της 7ης προς την 8η Σεπτεμβρίου.

Μια ολική έκλειψη σελήνης συμβαίνει όταν η Γη περνάει ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στον φυσικό μας δορυφόρο. Αν και η τροχιά της Σελήνης είναι ελαφρώς κεκλιμένη σε σχέση με το επίπεδο της γήινης τροχιάς, με αποτέλεσμα να μη συμβαίνει έκλειψη κάθε μήνα, περίπου τρεις φορές τον χρόνο οι συνθήκες ευθυγράμμισης είναι ιδανικές, προσφέροντάς μας αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Η εβδομάδα πριν από την ολική έκλειψη είναι η κατάλληλη περίοδος για προετοιμασία. Είναι η στιγμή να εντοπίσετε το ιδανικό σημείο παρατήρησης, μακριά από φώτα και εμπόδια στον ορίζοντα. Για φωτογράφους, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για δημιουργία εντυπωσιακών συνθέσεων, τοποθετώντας το φεγγάρι δίπλα σε εμβληματικά τοπία ή σημεία ενδιαφέροντος.

Οι παρατηρητές που θα έχουν καθαρή οπτική επαφή με τη Σελήνη κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης της έκλειψης, θα την δουν να αποκτά μια σκουριασμένη κόκκινη απόχρωση, καθώς περνά μέσα από το βαθύτερο μέρος της γήινης σκιάς τη σκιά. Αυτή η ιδιαίτερη πορφυρή λάμψη οφείλεται στο φαινόμενο της σκέδασης Rayleigh, όπου τα μπλε μήκη κύματος του ηλιακού φωτός διασκορπίζονται από την ατμόσφαιρα της Γης, ενώ τα μεγαλύτερα κόκκινα μήκη κύματος καταφέρνουν να περάσουν και να φωτίσουν τη Σελήνη.

Κατά τη διάρκεια της ολότητας, η Σελήνη θα είναι κορεσμένη από τα μεγαλύτερα μήκη κύματος του ηλιακού φάσματος, αποκτώντας έτσι τη χαρακτηριστική βαθυκόκκινη όψη εξού και το προσωνύμιο «ματωμένη Σελήνη».

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος πανικού αν ο καιρός δεν συνεργαστεί ή αν η Σελήνη βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα στην περιοχή σας. Το Space.com θα φιλοξενήσει ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της έκλειψης, με τις λεπτομέρειες να δημοσιεύονται πιο κοντά στην ημερομηνία του φαινομένου.

Τι να προσέξετε όταν ανατείλει το «ματωμένο φεγγάρι» στις 7-8 Σεπτεμβρίου:

Επιλέξτε σημείο παρατήρησης με ανοικτό ορίζοντα και ελάχιστη φωτορύπανση.

Ελέγξτε τις καιρικές συνθήκες της περιοχής σας.

Αν είστε φωτογράφος, προετοιμάστε τον εξοπλισμό σας για μακρινές λήψεις με χαμηλή ταχύτητα κλείστρου.

Παρατηρήστε το φεγγάρι καθ’ όλη τη διάρκεια της έκλειψης για να δείτε πώς αλλάζει χρώμα και φωτεινότητα.

Τέλος το φαινόμενο της «ματωμένης Σελήνης» δεν είναι απλώς ένα σπάνιο οπτικό υπερθέαμα. Είναι ένα υπενθύμιση της σύνδεσης του πλανήτη μας με το ηλιακό του σύστημα, μια φυσική παράσταση που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς έστω και για λίγα λεπτά κάτω από τον σκοτεινό ουρανό.

Με πληροφορίες από Space.com