Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική, κεντρική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στο Ιόνιο και τη βόρεια Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα δυτικά με την εμφάνιση σποραδικών καταιγίδων, ενώ αργά το βράδυ σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται σε Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Αχαΐα και Μεσσηνία, αλλά και στα νησιά του κεντρικού και νότιου Ιονίου, δηλαδή Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ιθάκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο αυξημένες.

Η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 24 βαθμούς στα βόρεια, τους 25 με 27 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι 5 με 7 και μέχρι το πρωί στο κεντρικό και βόρειο τμήμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική θα κυριαρχούν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 ή και 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 17 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Κυριακή: Καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι ακόμα πιο βροχερός, με αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εξαιρούνται μόνο τα Δωδεκάνησα και η ανατολική Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές (εκτός από την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη) αλλά και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ φαινόμενα θα εμφανιστούν κατά τόπους και στις Κυκλάδες αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Από τα ξημερώματα έως και το βράδυ της Κυριακής τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής στο Ιόνιο και συγκεκριμένα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ιθάκη, καθώς και στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας και Μεσσηνίας.

Η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση, μην ξεπερνώντας τους 21 με 24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές κυρίως από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 και τοπικά 22 βαθμούς, με ανέμους ανατολικούς-νοτιοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η τάση δείχνει ότι οι βροχές και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στη χώρα για αρκετές ημέρες, με διακυμάνσεις στην ένταση και την έκταση των φαινομένων. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για πιο έντονη κακοκαιρία, σε όλη τη χώρα, στις αρχές Οκτωβρίου, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με σιγουριά για κάτι τέτοιο.

Ιδιαίτερη προσοχή, λοιπόν, συνιστάται αυτό το Σαββατοκύριακο σε όσους κατοικούν ή πρόκειται να μετακινηθούν στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, όπου τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους πολύ ισχυρά. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις, ενώ συνίσταται προσοχή σε δρόμους που είναι επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα.