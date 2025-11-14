Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, τα μερομήνια αποτελούν ημερομηνίες που οι παλαιότερες γενιές χρησιμοποιούσαν για να προβλέψουν τον καιρό των επόμενων μηνών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η 11η Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Μηνά, η οποία θεωρείται ότι σηματοδοτεί την έναρξη του χειμώνα.

Τα μερομήνια του Αγίου Μηνά συνδέονται με τις πρώτες ψυχρές μέρες, τις βροχές και την προετοιμασία για τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες. Παραδοσιακά, οι αγρότες και οι νοικοκυρές αξιοποιούσαν αυτή τη μέρα για να προστατεύσουν τα ζώα, να αποθηκεύσουν τρόφιμα και να οργανώσουν τις εργασίες του χειμώνα.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση:

«Ο Άγιος Μηνάς τα κλειδιά του χειμώνα φέρνει» , δηλαδή από αυτή τη μέρα αρχίζουν τα κρύα και οι πρώτες χιονοπτώσεις.

Ο καιρός που επικρατεί τις πρώτες ημέρες του Αγίου Μηνά θεωρείται προάγγελος για το πώς θα κυλήσει ο χειμώνας.

Αν η μέρα είναι ήρεμη και ηλιοφανής, προβλέπεται ήπιος χειμώνας· αν είναι βροχερή ή με δυνατούς ανέμους, ο χειμώνας θα είναι βαρύς.

Φέτος η γιορτή μας βρήκε με ήπιο καιρό, κάτι που δείχνει ότι ο χειμώνας θα αργήσει να έρθει…

Πρακτικός οδηγός προβλέψεων για τον χειμώνα 2025–2026

Δεκέμβριος

Οι συνθήκες των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη του Νοεμβρίου.

Παραδοσιακά, η πρώτη χιονόπτωση σε ορεινές περιοχές γίνεται από τις αρχές έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες αρχίζουν να επεκτείνονται και στις πεδινές περιοχές.

Ιανουάριος

Θεωρείται ο ψυχρότερος μήνας του χειμώνα .

Αν τα μερομήνια του Νοεμβρίου ήταν ήρεμα → πιθανώς μικρότερη διάρκεια ψύχους και ήπιες θερμοκρασίες.

Αν ήταν κακοκαιρία → πιθανότητα παγωνιάς και χιονοπτώσεων σε όλη τη χώρα.

Φεβρουάριος