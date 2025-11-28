Δημοφιλή
Κακοκαιρία Adel: Πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής το τελευταίο τριήμερο – Πού ξεπέρασαν τα 200 mm
Η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1.000 χιλιοστά σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Κατέρρευσε τοίχος και στέγη στην Ορεινή Σερρών – Δεν υπάρχουν τραυματίες
Κατέρρευσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) τοίχος και στέγη σε σπίτι στην Ορεινή Σερρών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ τα μέλη της οικογένειας πατέρας, γιος και κόρη βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο την ώρα της κατάρρευσης και δεν τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, μετά από ειδοποίηση κατοίκων για δυνατό θόρυβο. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι η […]
Hellenic Train: Αλλαγές στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304
Από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, ο δρομολόγιο της ταμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Έγκλημα στη Σαλαμίνα: Τα κενά στους ισχυρισμούς της 46χρονης και το μυστήριο με τα λεφτά
Τα ηχητικά ντοκουμέντα διαψεύδουν βασικούς ισχυρισμούς της κατηγορούμενης, ενώ συγγενείς διατυπώνουν υπόνοιες για τα πραγματικά της κίνητρα