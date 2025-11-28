Τα Μερομήνια είχαν προβλέψει την κακοκαιρία «Adel». Συγκεκριμένα, οι λαϊκές παρατηρήσεις για τις τελευταίες ημέρες του Νοέμβρη είχαν δείξει έντονες βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες για την αντίστοιχη περίοδο. Συμβαίνει συχνά τα μερομήνια να «προβλέπουν» γεγονότα όπως έντονες κακοκαιρίες ή ψυχρά κύματα, αφού βασίζονται στις παρατηρήσεις του καιρού στις πρώτες μέρες του μήνα.

Τι δείχνουν τα μερομήνια για τον υπόλοιπο Δεκέμβριο 2025

Με βάση την παραδοσιακή «ανάγνωση» των πρώτων ημερών του μήνα (1–12 Δεκεμβρίου), μπορούμε να προβλέψουμε τα εξής για τον χειμώνα:

Πρώτες μέρες του μήνα: Έντονες βροχές και κρύο, όπως φάνηκε με την κακοκαιρία “Adel”.

Μέση του Δεκεμβρίου: Συνήθως οι ημέρες γύρω στις 10–15 Δεκεμβρίου προμηνύουν σταθερό αλλά ψυχρό καιρό με πιθανότητα χιονόπτωσης σε ορεινές περιοχές.

Τέλος Δεκεμβρίου: Οι ημέρες 20–31 Δεκεμβρίου δείχνουν γενικά ψυχρό καιρό με πιθανές παγωνιές, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Συμπέρασμα: Ο Δεκέμβριος αναμένεται να είναι ψυχρός, με βροχές στα πεδινά και χιόνια στα ορεινά, σύμφωνα με τα παραδοσιακά μερομήνια.

Θα κάνουμε φέτος λευκά Χριστούγεννα;

Το ερώτημα που «καίει» βέβαια είναι ένα: Θα κάνουμε φέτος λευκά Χριστούγεννα;

Τα μερομήνια δείχνουν πως το σενάριο του χιονισμένου ρεβεγιόν δεν είναι απίθανο. Οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για πτώση θερμοκρασίας ακριβώς τις ημέρες των γιορτών και πιθανές χιονοπτώσεις στα βόρεια και ημιορεινά.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο φετινός Δεκέμβριος θα μας βρει δίπλα στο τζάκι με κρασί και… φόντο λευκό. Αν όχι, τότε ετοιμαστείτε για Χριστούγεννα με ήλιο, κοντομάνικο και 20άρια — το απόλυτο ελληνικό παράδοξο.

Όπως και να ’χει, τα μερομήνια φέρνουν φέτος χειμώνα με χαρακτήρα και ανατροπές — και ένα μικρό spoiler: ο Ιανουάριος αναμένεται πολύ πιο “άγριος” από ό,τι έχουμε συνηθίσει.